Asırlık Değirmen Yeniden Faaliyette - Son Dakika
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Yaşam

Asırlık Değirmen Yeniden Faaliyette

Asırlık Değirmen Yeniden Faaliyette

Yunus Aktürk, baba yadigarı su değirmenini onarıp un üretimine başladı, yöre halkı sevindi.

21.10.2024 09:49
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ERZURUM'un Olur ilçesine bağlı kırsal Ormanağzı Mahallesi'nde Yunus Aktürk (60), baba yadigarı asırlık su değirmeninin 14 yıl sonra çarklarını yeniden döndürerek geleneksel yöntemlerle un üretimine başladı.

Bundan 35 yıl önce göç ettiği Bursa'da inşaat sektöründe çalışan evli ve 5 çocuk babası Yunus Aktürk, baba topraklarına döndü. 82 yaşında hayatını kaybeden babasının geride bıraktığı ve 14 yıldır çalışmayan asırlık su değirmenini onararak çarklarını yeniden döndüren Aktürk yöre halkına hizmet vermeye başladı.

Baba yadigarı değirmeni çalışır duruma getirdiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Yunus Aktürk, "35 yıldır gurbette çalıştım. Köyüme dönme kararı alınca babamdan kalan su değirmenini yeniden hayata geçirdim. Yöre halkı sanki yıllarca bu değirmenin açılmasını bekliyormuş gibi büyük bir sevinç yaşadı. Artık halkın binbir emek vererek hasat yaptığı buğday, arpa ve mısır gibi tahıllar bu değirmende öğütülecek" diye konuştu.

Değirmenini faaliyete geçmesinde ağabeyine destek veren Hüsnü Aktürk ise "Babam bu değirmene çok değer verirdi. Abimle birlikte babamızdan kalan asırlık su değirmenini işler hale getirdik. Değirmende zaman güzel geçiyor. Burada yapılan un doğal ve sağlıklı olması nedeniyle büyük ilgi görüyor. Doğal bir şekilde suyla çalışan değirmenin teknolojiyle hiçbir bağlantısı yok. Un, tamamen geleneksel yöntemle yapılıyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Asırlık Değirmen Yeniden Faaliyette - Son Dakika

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