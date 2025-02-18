Ayasofya'da tepki çeken muamele! 'Müslüman mısın' dedi, Kelime-i Şehadet istedi - Son Dakika
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Yaşam

Ayasofya'da tepki çeken muamele! 'Müslüman mısın' dedi, Kelime-i Şehadet istedi

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Yayıncı Ali Ertuğrul Öztarsu, Güney Kore'den gelen yengesinin ''Müslüman olmadığı'' gerekçesiyle Ayasofya'nın ücretsiz bölümüne alınmadığını iddia etti. Yayıncı, yengesinin Müslüman olduğunu söylemesine rağmen güvenliğin kendisinden Kelime-i Şehadet getirmesini istediğini de öne sürdü. Yayıncı, güvenliğin, Koreli Müslüman misafirine 'yalancı' ve 'gayrimüslim' ifadelerinin kullanıldığını söyledi.

18.02.2025 10:30  Güncelleme: 10:44
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Türkiye, 1985 yılından beri Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Ayasofya'yı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ismiyle 24 Temmuz 2020 tarihinde ibadete açmıştı. Camiye çevirme kararı öncesinde, müze statüsünde olduğundan girişler de ücretliydi. Ancak camiye çevrildikten sonra giriş ücretsiz oldu. İbadet amacıyla camiyi ziyaret eden Türk vatandaşlarının girişinde bir değişiklik bulunmuyor. Diğer taraftan turistik ve kültürel amaçla gelen yabancı ülke vatandaşları 25 Euro (950 TL) karşılığında Ayasofya'yı ziyaret edebiliyor. "İbadet dışında" ayrımı zaman içinde Müslüman-Gayrimüslim uygulamasına dönüşüyor. Benzer bir durum YouTube yayıncısı Ali Ertuğrul Öztarsu'nun başına geldi.

"BU KADIN TÜRK DEĞİL"

Ücret ödemek için gişeye yönelen Ali Ertuğrul Öztarsu ve yengesi, bir görevlinin "Türk ve Müslümansanız ücretsiz girebilirsiniz" uyarısı üzerine diğer girişe yöneldi. Öztarsu'nun ifadesine göre, ikinci girişteki güvenlik görevlisi, YouTube yayıncısının yengesini parmakla göstererek, "Bu kadın Türk değil, giremezsiniz" dedi. Daha sonra ise Afrikalı turistlerin ücret ödemeden camiye girdiğini gören Ertuğrul'un tepki göstermesi üzerine Müslüman-Gayrimüslim diyalog yaşandı.

KELİME-İ ŞAHADET GETİRMESİ İSTENDİ

Yengesinin Müslüman olduğunu ifade etmesine rağmen Kelime-i Şehadet getirmesinin istendiğini söyleyen yayıncı, "Güvenlik görevlileri tarafından, Koreli Müslüman misafirime 'yalancı' ve 'gayrimüslim' denilerek içerik alınmadı" ifadesini kullandı. İlerleyen dakikalarda ise bir başka güvenlik görevlisi "Nasıl giriyor bunlar?", "Gidip başörtüsü satın alacaksın" ifadeleriyle tepki çeken davranışlar devam etti. Gerginlik, Ertuğrul ve ailesinin Ayasofya'ya girişiyle sona erdi.

Ayasofya\'da tepki çeken muamele! \'Müslüman mısın\' dedi, Kelime-i Şehadet istedi

Ali Ertuğrul, Güney Kore, Yalancı, Turizm, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ayasofya'da tepki çeken muamele! 'Müslüman mısın' dedi, Kelime-i Şehadet istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • murat salih başçı:
    İslam hiç bir zaman bu dönemdeki kadar zulüm görmedi bu ülkede.... 123 40 Yanıtla
  • or ac:
    Burada yorum yapanlar işin aslını bilmeden birinin sözüyle şaklabanlık yapıyor. Kendisini müslüman gösterip içeride selfi çeken, tiktok yayını yapanlar, bizans-yunan fotoğrafı paylaşanlardan kimse bahsetmiyor. Orası yol geçen hanı mı ? O kadar da değil, herkes kurallara uyacak, G. Kore de birinin yüzüne bakmak dahi sorun, 74 70 Yanıtla
  • Murat Çil:
    vay anasını neler olmuş öyle ağzım açık izledim kime ne kardeşim başkasının dininden şikayet etseydin o güvenlikleri derhal görevden alınmalı terbiyesizlik yapmışlar ülkemiz için kötü örnek 78 20 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    akp türkiyesi 67 30 Yanıtla
  • Mehmet Nihat Oral:
    Gerçekten bize yakışmıyor diyemiyorum Tüm değerlerimizi milli hasletlerimizi paraya tahvil ettik. 67 13 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    evet çok doğru haber. ben bunu iyi parti meclis gündemine de getirdim. yanımda ki 16 yaşında ki çocuğa aynı muameleyi yaptılar ve polislik oldum orada 35 14 Yanıtla
  • Behzat null:
    Vatikana girerken 25 EURO, Notre-Dame Katedrali 18 EURO, Lauvre Müzesi 15 EURO, Madrid Prado Müzesi 12 EURO... Ayasofya neden ücretsiz olsun? Cami olarak faaliyet gösterdiği için doğal olarak namaz kılanlar için ücretsiz. Güvenlik personelinin tutumu elbette yanlış ama sizin yaptığınızda çok doğru sayılmaz. 15 18 Yanıtla
  • BAYKUŞ:
    YORUMSUZ 18 1 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    hiç hoş olmamış.güvenik biraz fazla kıralcı olmuş.kişi kendini ne ifade ediyorsa odur.sen o sun bu sun denilmemeli. karar alınır . Tc vatandaşı haricinde girenlerden ücret alınır. 11 2 Yanıtla
  • özgür ertul:
    KÖR , GÖZÜ AÇILINCA BASTONUNU KIRARMIŞ !.. 0 0 Yanıtla
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