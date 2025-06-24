Bağcılar\'a Yeni Bağ Kafe

BAĞCILAR Belediyesi'nin gözde tesislerinden olan Bağ Kafe serisine bir yenisi daha eklendi. Kirazlı Mahallesi'nde yer alan Kiraz Bahçesi içerisine inşa edilen Bağ Kafe ile sosyal tesis sayısı ilçe genelinde 9'a çıktı.

Bağcılar Belediyesi bünyesinde halihazırda ilçenin farklı noktalarında hizmet veren Bağ Kafelere, bir yenisi daha eklendi. Kirazlı Mahallesi'ndeki Kiraz Bahçesi içerisinde yer alan ve Bağ Kafe'ye dönüştürülen binanın tasarımında kiraz görselinden esinlenildi. Bağ Kafe mimarisi, zengin ve lezzetli yiyecek yelpazesiyle ilçe sakinlerinin beğenisini kazandı.

SOSYAL TESİS SAYISI 9'A ÇIKTI

Kiraz Bahçesi içerisinde yer alan yeni sosyal tesis ilçe sakinlerinin kullanıma sunuldu. Böylece Bağcılar'daki sosyal tesis sayısı 9'a çıktı. Toplam 117 metrekare kullanım alanına sahip olan Bağ-Kafe'nin tasarımında kiraz teması öne çıkıyor. Uygun fiyatları ve geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken tesis, ilçe sakinlerine hem ekonomik hem de lezzetli alternatifler sunuyor.

'HER MAHALLEMİZDE BAĞ KAFE SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRİYORUZ'

Her mahalleye bir Bağ Kafe sözü verdiklerini hatırlatan Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Kiraz Bahçemizin içinde hizmete sunduğumuz bu yeni kafemizle bu sözümüze bir adım daha ileriye taşıdık. Hem mimarisi hem de atmosferiyle farklı olan bu tesisimiz, özellikle gençlerimiz için keyifli bir buluşma noktası olacak. Sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak komşularımıza kaliteli ve uygun fiyatlı hizmetler sunmaya devam edeceğiz" dedi.