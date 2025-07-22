Bağcılar\'da Yaz Etkinlikleri Başladı

BAĞCILAR Belediyesi, ilçe sakinlerinin keyifli ve yararlı bir yaz mevsimi geçirmesi için Yaz Etkinlikleri düzenliyor. Bu kapsamda etkinlikler, 16 Temmuz ile 14 Ağustos tarihleri arasında 11 farklı lokasyonda gerçekleştiriliyor.

Bağcılarlılar, Bağcılar Belediyesi'nin renkli aktiviteler, canlı müzik, yarışma, ikramlar ve yıldızların altında açık hava sinema keyfinden oluşan etkinliklerde dolu dolu bir yaz mevsimi yaşıyor. Kültürün ve sanatın birleştirici gücüne inandıklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Hemşehrilerimiz sevdikleriyle ve çocuklarıyla birlikte yaz akşamlarını en güzel şekilde değerlendiriyor" dedi.

Merkezi konumlarda yapılan programlarda; şişme oyun grupları, yüz boyama, yarışmalar, animasyon gösterileri, canlı müzik performansı yer alıyor. Çocuklar akranlarıyla oyunlar oynayarak eğlenirken yetişkinler de canlı müzik eşliğinde dinleniyor. Müziğin ritmine ayak uyduran davetliler hep bir ağızdan şarkılara eşlik ediyor.

AÇIK HAVADA SİNEMA KEYFİ

İlerleyen saatlerde ise yıldızların altında açık hava sinema keyfi yaşanıyor. Katılımcılar kendilerine ikram edilen patlamış mısır ve gazozla film izlemenin tadını çıkarıyor. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da etkinlik alanını ziyaret edip vatandaşlarla zaman geçiriyor.

Bağcılar'da İstanbul nostaljisi yaşadıklarını söyleyen Yıldız, "Kültürün ve sanatın birleştirici gücüne inanıyoruz. Programlarımızda bunu en iyi şekilde görüyoruz. Hemşehrilerimiz sevdikleriyle ve çocuklarıyla birlikte yaz akşamlarını en güzel şekilde değerlendiriyor. Bu tarz birleştirici ve sosyal projelere devam edeceğiz" diye konuştu.