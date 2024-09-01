Bakan Göktaş, Yiğit'in tedavisini yakından takip edecek - Son Dakika
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Yaşam

Bakan Göktaş, Yiğit'in tedavisini yakından takip edecek

Bakan Göktaş, Yiğit\'in tedavisini yakından takip edecek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kemik erimesi hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Yiğit'i telefonla arayarak, her türlü ihtiyacının karşılanacağını bildirdi. Bakanlık ekipleri aileyi düzenli olarak ziyaret edecek ve Yiğit'in tedavisini yakından takip edecek.

01.09.2024 13:49
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da hastalığı nedeniyle yürüme zorluğu yaşayan ve dedesinin sırtında dışarı çıkan Yiğit'i telefonla arayarak, her türlü ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Göktaş, kemik erimesi hastalığı yüzünden yürüyemeyen ve dedesinin sırtında zorlu bir hayat sürdüren Yiğit'i arayarak telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlık ekiplerinin aileyi her hafta ziyaret edeceğini belirten Göktaş, Yiğit'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Süreç içerisinde aileyi yalnız bırakmayacaklarını kaydeden Bakan Göktaş, Yiğit'in tedavisini yakından takip edeceklerini bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan videoları görünce duygulandığını belirten Göktaş, Yiğit'in bakımıyla yakından ilgilenen dedesine teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Bakan Göktaş, Yiğit'in tedavisini yakından takip edecek - Son Dakika

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