Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan tartışma yaratacak "kedi" kararı

08.11.2025 21:43
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tartışma yaratacak bir karara imza attı. Savcılık, Bakırköy Adliyesi'ndeki kedilerin toplatılması kararını verdi. Karara tepkiler gecikmedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Adliyesi'nde yaşayan kedilerin toplatılması kararını verdi.

BAKIRKÖY ADLİYESİ'NDEKİ KEDİLER TOPLATILACAK

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından senelerdir Bakırköy Adliyesi yerleşkesinde yaşayan ve adliye personeli tarafından bakım ve beslemesi yapılan kedilerin toplatılarak adliye dışına bırakılması yönünde talimat verildiğini duyurdu.

"BU KEDİLER SOKAKTAN YENİ GELMİŞ CANLILAR DEĞİL"

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi üyelerinden avukat Sena Şengün, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Şengün, şunları ifade etti: "Yıllardır Bakırköy Adliyesi'nde birlikte yaşadığımız çok güzel kedilerimiz var. Personel tarafından besleniyorlar, veteriner desteği sağlanıyor, herkes onları tanıyor. Bu kediler sokaktan yeni gelmiş canlılar değil; adliyeyi, yani evlerini bilen, dışarıyı hiç tanımayan canlılar.

"ARALARINDA KRONİK RAHATSIZLIKLARI OLAN KEDİLERİMİZ VAR"

Ne yazık ki, yeni göreve atanmış Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı'nın ilk talimatlarından biri, bu kedilerin toplanarak adliye dışına, bilinmeze bırakılması oldu. Bakın, bu çok önemli. Bu hayvanlar barınağa alınmayacak, güvenli bir yere aktarılmayacak, sahiplendirme süresi tanınmayacak. Sadece toplanıp bir yere bırakılacaklar. Ve bunu açıkça söylemek zorundayım: Bu 'bırakma', aslında hayvanları ölüme terk etmek demektir.

Çünkü bu kediler dışarıyı bilmiyor. Yıllardır adliye içerisinde, trafiğe kapalı ve güvenli bir alanda yaşıyorlar. Aralarında ileri yaşta olan, kronik rahatsızlıkları bulunan, merdivenleri çıkarken zorlanan kedilerimiz var. Adliyeden çıkarıldıklarında evin yolunu bulamazlar. Evin neresi olduğunu bilmezler. Dışarıda kaybolurlar, ezilirler, hastalanırlar.

"BU KARAR HUKUKA VE VİCDANA AYKIRIDIR"

Unutmayın, sokakta doğan bir kedinin ömrü 2-3 yıl ama bu kediler, dışarıya bırakılırlarsa bir yılı bile göremeyebilirler. Biz bunu baştan sona anlattık. Korunaklı, özel bir beslenme alanı önerdik. Sahiplendirme için makul bir süre talep ettik. Hepsi reddedildi. Cevap net: Kediler gidecek.

Bu karar hukuka, bilime ve vicdana aykırıdır. Bizim talebimiz çok basit: Hayvanların yaşam hakkı korunsun. Bu yüzden çağrımız açık, 9 Kasım Pazar günü, sabah saat 9.00'da Bakırköy Adliyesi önünde buluşuyoruz. Çünkü onlar kendilerini savunamıyor. Onların sesi olmak bizim sorumluluğumuz."

Kaynak: ANKA

  • bulent yildiz:
    Birkaç tane kediden ne isteniyor, adliyenin disiplini mi bozuluyor acaba 14 12 Yanıtla
  • enteresan:
    hastanede, adliyede kedi köpek ne işi var. kedileri bende seviyorum evde seviyorum, dışarıda seviyorum ama hastane veya adliyede olmaz kedi,.köpek olmaaaz. ayarsizlik var bizim milette. 13 11 Yanıtla
  • Şükrü null:
    Bakırköy marmaray çıkışında köpekler keyif yapıyor. bir zahmet onunlada ilgilenin 9 3 Yanıtla
  • ramiz44:
    Vah zavallı kedicikler.. Madem orayı evleri biliyorlar, asla bu Vicdanslzlığı yapamazsınız. 5 0 Yanıtla
  • Ramazan karaman:
    siz bu kedilerden ne istiyosunuz size ne zararları var köpek olsa bir nebze anlarım ama kedinin kime ne zararı olabilirki savunmasız biraz mama verirseniz size yaklaşır sevgisini gösterir vermesenizde sesleri çıkmaz şunuda belirteyim hayvan sevgisi olmuyanın insanları sevmesi mümkün değil sizler birde okumuş aydınlarsınız hesapta ... 2 0 Yanıtla
