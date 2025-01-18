Başakşehir'in minimal ve özgün çocuk giyim markası RG Brand, Metroway AVM'de kapılarını açıyor! - Son Dakika
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Yaşam

Başakşehir'in minimal ve özgün çocuk giyim markası RG Brand, Metroway AVM'de kapılarını açıyor!

Başakşehir\'in minimal ve özgün çocuk giyim markası RG Brand, Metroway AVM\'de kapılarını açıyor!

Çocuk giyiminde organik, sürdürülebilir ve zamansız tasarımlarıyla fark yaratan RG Brand, yeni mağazasını Metroway AVM'de açıyor. 18 Ocak Cumartesi günü kapılarını açacak olan mağaza, RG Brand'in kalite ve tasarım odaklı vizyonunu yansıtacak. Açılış günü ziyaretçiler, özel fırsatlar ve sürprizlerle karşılanacak.

18.01.2025 00:15
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Başakşehir'in en kaliteli ve minimal tasarımlarıyla dikkat çeken RG Brand, şimdi Metroway AVM'de modaseverlerle buluşuyor.

Başakşehir'in minimal ve özgün çocuk giyim markası RG Brand, Metroway AVM'de kapılarını açıyor!

Organik, sürdürülebilir ve zamansız tasarımlarıyla çocuk giyiminde fark yaratan RG Brand, 18 Ocak Cumartesi günü modern ve şık mağazasıyla yeni adresinde kapılarını açıyor. Marka, özgün koleksiyonları ve minimalist mağaza konseptiyle alışveriş deneyimine yenilikçi bir dokunuş katmayı hedefliyor.

Başakşehir'in minimal ve özgün çocuk giyim markası RG Brand, Metroway AVM'de kapılarını açıyor!

Metroway AVM'de konumlanan mağaza, RG Brand'in kalite ve tasarım odaklı vizyonunu en iyi şekilde yansıtarak, aileleri ve moda tutkunlarını zarif bir ortamda ağırlayacak. Açılış günü ziyaretçiler, özel fırsatlar ve sürprizlerle karşılanacak!

Adres: Metroway AVM, Başakşehir

Tarih: 18 Ocak Cumartesi

Saat: 10:00

Başakşehir, Cumartesi, Alışveriş, Emlak, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Başakşehir'in minimal ve özgün çocuk giyim markası RG Brand, Metroway AVM'de kapılarını açıyor! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • kemal yalçın:
    admin Whatsapp grubunda paylaşacağı maili haberlere yüklemiş, admin fenerli sanırım GS puan kaybedince eli ayağına dolaştı. :))) 4 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    kazık fiyatlar sizleri bekliyor 5 0 Yanıtla
  • Secil Turgut:
    Bir mağaza açılışını ilk kez haber olarak okuyorum, teşekkürler Sondakika 2 0 Yanıtla
  • Mazlum Arslan:
    reklam 2 0 Yanıtla
  • Yavuz Simsek:
    Zaten reklam arası haber okuyoruz bir de haber alanına reklam koyun biz de sizi silelim istediğiniz bu sanırım 1 0 Yanıtla
  • Muharrem Yüzügüldü:
    REKLAMLAR nekadar aldın bu reklam için son dakika 0 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    akkoyunlar in arkasına girsin 0 0 Yanıtla
  • Nis Ard:
    yani 0 0 Yanıtla
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