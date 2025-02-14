Batman'da 12 Yaşındaki Kız Çocuk İntihar Etti Mi? - Son Dakika
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Yaşam

Batman'da 12 Yaşındaki Kız Çocuk İntihar Etti Mi?

Batman\'da 12 Yaşındaki Kız Çocuk İntihar Etti Mi?

Batman'da nefes almakta zorluk çekerek hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki Esra Bozkurt'un boynunda ip izleri bulundu. İntihar ihtimali üzerinde durularken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14.02.2025 17:48  Güncelleme: 17:52
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BATMAN'da nefes almakta zorluk çektiği için ailesi tarafından hastaneye götürülen Esra Bozkurt (12), kurtarılamadı. Boynunda ip izlerine rastlanan Bozkurt'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Nefes almakta zorluk çektiği için ailesi tarafından İluh Devlet Hastanesi'ne getirilen Esra Bozkurt, burada hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Esra'nın boynunda ip izleri tespit edildi. 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğü belirlenen Esra'nın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, cenazesi ailesine teslim edilerek İkiztepe Mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Batman'da 12 Yaşındaki Kız Çocuk İntihar Etti Mi? - Son Dakika

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