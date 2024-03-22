Batman'da çeyiz evi açılışında izdiham - Son Dakika
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Yaşam

Batman'da çeyiz evi açılışında izdiham

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Batman'da bir çeyiz evinin açılışına özel indirim duyurusu yapılması üzerine yüzlerce kişi iş yerinin önünde toplandı. Polis ekipleri, kalabalığın dağılması için anonsla uyarıda bulundu. Trafik kapanırken, sağlık sorunu olanların sıkıntı yaşayabileceği belirtildi ve açılış ertelendi.

22.03.2024 19:02  Güncelleme: 20:03
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Batman Gültepe Mahallesi'nde bir çeyiz evinin açılışında izdiham yaşandı. Mağaza, sosyal medya hesaplarından açılışa özel büyük indirimler yapacağını duyurunca, yüzlerce kişi açılışa katılmak için iş yerinin önünde toplandı.

KALABALIK NEDENİYLE AÇILIŞ ERTELENDİ

Kalabalık nedeniyle trafik kapanırken, gelen polis ekipleri de izdiham olmaması yönünde anonsla çağrı yaptı, kalabalıkta sağlık sorunu olanların sıkıntı yaşayabileceğini söyledi. Kalabalık nedeniyle açılış ertelendi.

Batman'da çeyiz evi açılışına 'indirim' izdihamı engeli
Batman'da çeyiz evi açılışına 'indirim' izdihamı engeli
Batman'da çeyiz evi açılışına 'indirim' izdihamı engeli
Batman'da çeyiz evi açılışına 'indirim' izdihamı engeli
Batman\'da çeyiz evi açılışında izdiham

Batman, 3.Sayfa, Alışveriş, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Batman'da çeyiz evi açılışında izdiham - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Muzaffer Gedik: 2023 de yüzyılın antlaşması sona erecek diye söyleyen kitle orada enflasyon düşecek tek haneye alım gücü yükselecek Türkiye sahlanacak ekonomide yer altı tüm madenler çıkarılacak diye söyleyenler şuan orada olanlar senelerdir her ay enflasyon bu ay tek haneye düşecek göreceksiniz diyorlar enflasyon Batman'da düşmüş heralde çeyizler ucuza satılıyor yaparsa akp yapar trolculer dislike atabilir dislike atan trollere makarna vercem makarna istemeyen trolculere çayda verebilirim :) 0 0 Yanıtla
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