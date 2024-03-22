Batman\'da çeyiz evi açılışında izdiham

Muzaffer Gedik:

2023 de yüzyılın antlaşması sona erecek diye söyleyen kitle orada enflasyon düşecek tek haneye alım gücü yükselecek Türkiye sahlanacak ekonomide yer altı tüm madenler çıkarılacak diye söyleyenler şuan orada olanlar senelerdir her ay enflasyon bu ay tek haneye düşecek göreceksiniz diyorlar enflasyon Batman'da düşmüş heralde çeyizler ucuza satılıyor yaparsa akp yapar trolculer dislike atabilir dislike atan trollere makarna vercem makarna istemeyen trolculere çayda verebilirim :)