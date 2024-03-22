Batman Gültepe Mahallesi'nde bir çeyiz evinin açılışında izdiham yaşandı. Mağaza, sosyal medya hesaplarından açılışa özel büyük indirimler yapacağını duyurunca, yüzlerce kişi açılışa katılmak için iş yerinin önünde toplandı.
Kalabalık nedeniyle trafik kapanırken, gelen polis ekipleri de izdiham olmaması yönünde anonsla çağrı yaptı, kalabalıkta sağlık sorunu olanların sıkıntı yaşayabileceğini söyledi. Kalabalık nedeniyle açılış ertelendi.
Son Dakika › Yaşam › Batman'da çeyiz evi açılışında izdiham - Son Dakika
Gümüşhane-Kürtün karayolunda sürücünün hatalı sollamaya çıkan tırı son anda fark ederek faciadan son anda kurtulmasını içeren haber görüntüleri ihbar kabul edildi. Jandarma ekipleri plakası tespit edilen tır sürücüsüne para cezası kesti.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, hastaneye kaldırıldı.
Yozgat'ta bir hayırseverin Ramazan ayında domates, patates, soğan, salatalık ve sarımsaktan oluşan sebze yardımı kısa sürede tükendi. Kadın ve yaşlıların oluşturduğu kuyrukta bekleyen vatandaşlar, dağıtımın başlamasıyla birbiriyle yarışarak sebzelerden alabilmek için çaba gösterdi. İki kamyon sebze yarım saat içerisinde tükenirken, bazı vatandaşlar sebze alamadı.
Isparta'nın Gönen ilçesinde bir cami avlusuna düşen yaralı leylek, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayı bildiren bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, çevre, doğa ve hayvanları koruma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından alınan leylek, Isparta Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''Kolay kolay söz vermem. Romanlara söz verdim, bu sözümü somutlaştırarak söylüyorum. Romanları milletvekili olarak görevlendireceğiz. Belediye meclislerinde Roman arkadaşlarımıza önemli yerler vereceğiz. İzmir'de belediye başkanlarımızdan birinin Roman olması çok büyük bir zenginliğe işaret eder. Yeni bir döneme başlıyoruz'' dedi.
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