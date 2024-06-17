Bayramda İstanbul'da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi - Son Dakika
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Yaşam

Bayramda İstanbul'da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi

Bayramda İstanbul\'da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi

Kurban Bayramı tatili ile birlikte İstanbul'da ulaşım krizi yaşandı. Otobüs ve uçak biletlerinin tükenmesi ve fiyatların yükselmesi vatandaşları alternatif yöntemlere yöneltti. Yolculuk paylaşımı uygulamaları, vatandaşların hem ekonomik hem de pratik bir çözüm olarak tercih ettiği bir yöntem oldu.

17.06.2024 11:26  Güncelleme: 11:57
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Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte tatil planları yapan ve memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar otobüs ve uçaklarda yer bulmakta büyük zorluk yaşadı. Ulaşım krizi vatandaşları alternatif yöntemlere yöneltti ve yolculuk paylaşımı uygulamalarında talep patlaması yaşandı.

OTOBÜS VE UÇAK BİLETLERİ TÜKENDİ

Erken rezervasyon yapmayan birçok vatandaş, Arife ve öncesi günde bilet bulamadı. Fiyatların normal güne göre yüksek olmasına rağmen otobüs ve uçak biletleri tükendi.

İstanbul'dan büyükşehirlere ve popüler destinasyonlara yönelik uçuşlar günler öncesinden tükendi. Otobüs ve havayolu şirketlerinin ek seferleri de tamamen doldu.

VATANDAŞLAR YOLCULUK PAYLAŞIMI UYGULAMALARINA YÖNELDİ

Otobüs ve uçaklarda yer bulamayan birçok vatandaş, çareyi paylaşımlı yolculuk uygulamalarında aradı. Şehirlerarası paylaşımlı yolculuk uygulaması sayesinde, araç sahipleriyle yolculuk yapmak isteyenler bir araya geliyor. İstanbul'dan büyükşehirlere gitmek isteyenler, popüler hale gelen bu uygulamalara yöneldi.

YOLCULUK PAYLAŞIMININ DAHA EKONOMİK OLMASI DA TERCİH SEBEBİ

Paylaşımlı yolculukların bir diğer avantajı ise ekonomik boyutu. Bayram dönemlerinde otobüs ve uçak bilet fiyatlarının artması, vatandaşların daha uygun maliyetli alternatifler aramasına neden oluyor. Yolculuk paylaşımı, hem sürücüler hem de yolcular için ekonomik bir çözüm sunarak, seyahat masraflarını paylaştırıyor.

Kaynak: İHA

Trafik, Seyahat, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bayramda İstanbul'da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser: bu millete bedava günah dağıtıyoruz desek izdiham olur o yüzden anlatamayız bazı şeyleri çünkü sorun eğitim illa bayramda gitmenin anlamı ne???? 14 19 Yanıtla
    Levent Ünal: Sıla-i Rahim dediğimiz bir durum söz konusudur kardeş Karşılığını mahşerde göreceğimiz ?? 10 6 Abuzer Kadayıf: İnanç meselesi sende olmayan dayı 8 6
  • Kemal Demir: Ferhatçım bayram tatili dışında böyle uzun tatilleri olmamasından dolayı olabilir mi? 15 7 Yanıtla
    ferhat eser: saçmalık 4 10
  • Yunuss Bayern: Gelmeyinn . Biraz kafa dinleyelim şu Şehirde 10 0 Yanıtla
    ferhat eser: vallahi gelmesinler kardeşim kalsınlar gittikleri yerde 8 1
  • Mehmet Güven: olumsuz bir durumda araç sahibi birinci derecede sorumlu. çok tehlikeli 5 0 Yanıtla

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