Berra Dizi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Berra Dizi Hayatını Kaybetti

20.08.2025 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de kreşte havuzda geçirdiği havale nedeniyle hayatını kaybeden 4 yaşındaki Berra toprağa verildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kreşte havuz etkinliği sırasında suda havale geçirerek boğulma tehlikesi yaşayan ve tedavi gördüğü hastanede 7 gün sora hayatını kaybeden Berra Dizi (4) toprağa verildi.

İnegöl ilçesinde yaşanan olay, 12 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre, kreşte düzenlenen yüzme etkinliği için havuza giren Berra Dizi, havale nöbeti geçirdi. Küçük kız, su içinde fenalaşınca öğretmenleri tarafından fark edilerek sudan çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan Berra, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Solunum sıkıntısı nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen talihsiz çocuk, dün yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin 7'nci günü doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından Berra'nın cenazesi bugün ikindi vakti İnegöl'de İsaören Kent Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Berra Dizi'nin ölümüyle ilgili soruşturma İnegöl Cumhuriyet Başsavcılğı'nca sürdürülüyor.

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: BURSA/

Kaynak: DHA

3-sayfa, Sağlık, İnegöl, Bursa, Yaşam, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Berra Dizi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti
Myanmar’da ordudan hava saldırısı: 32 ölü Myanmar'da ordudan hava saldırısı: 32 ölü
Galatasaray ayrılığı duyurdu: Derrick Köhn’ün yeni adresi Almanya Galatasaray ayrılığı duyurdu: Derrick Köhn'ün yeni adresi Almanya
Arda Real Madrid’de ilk 11’de sahaya çıktı İşte alınan sonuç Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Denizli’de kaza: 2 genç hayatını kaybetti Denizli'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti’ye geçeceği iddiasını yalanladı Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı
Çerçioğlu gerilimi sürüyor Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar

18:13
Suriye’nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye’den açıklama
Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama
17:27
Memur-Sen: Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 19:19:34. #7.12#
SON DAKİKA: Berra Dizi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.