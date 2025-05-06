Beşiktaş'tan 65+ Dijital Eğitim - Son Dakika
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Yaşam

Beşiktaş'tan 65+ Dijital Eğitim

Beşiktaş\'tan 65+ Dijital Eğitim

Beşiktaş Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlara dijital okuryazarlık eğitimleri düzenliyor.

06.05.2025 15:09
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BEŞİKTAŞ Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların dijital dünyada daha aktif yer almalarını sağlamak ve güvenli internet kullanımı konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla 'Dijital Okuryazarlık Eğitimleri' düzenlediğini duyurdu.

Levent Hizmet Binası'nda gerçekleşen eğitimlerin, 20 Mayıs'a kadar her hafta salı günü devam edeceği aktarıldı. 65 yaş üstü vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çözümler üretmeye yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirten Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, "Yaş almış komşularımızın dijital dünyaya daha güvenli ve bilinçli şekilde katılmalarını sağlamak önceliklerimiz arasında yer alıyor" dedi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Beşiktaş Belediyesi'nin hayata geçirdiği 65+ Dijital Okuryazarlık Programı kapsamında verilen atölyelerde, katılımcılar güvenli internet kullanımı başta olmak üzere pek çok dijital beceriyi öğrenme fırsatı buluyor.

"Uygulamalı eğitimlerde, 65+ vatandaşlara; finansal suiistimal ve dijital dolandırıcılıktan korunma, SMS yazma, fotoğraf ve video çekimi, MHRS üzerinden hastane randevusu alma, WhatsApp ve Instagram kullanımı, güvenli Google kullanımı, Google Haritalar kullanımı, telefon alarmı kurma E-Devlet ve E-Nabız sistemlerinin kullanımı konusunda destek sağlanıyor."

Kaynak: DHA

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