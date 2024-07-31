Bingöl'de Dereye Giren İkiz Kardeşler Boğuldu - Son Dakika
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Yaşam

Bingöl'de Dereye Giren İkiz Kardeşler Boğuldu

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Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Serpmekaya köyünde, sıcak havadan bunalan 9 yaşındaki ikiz kardeşler Cengiz ve Bünyamin Tiryaki, dereye girerek boğuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

31.07.2024 19:42
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BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine bağlı Serpmekaya köyünde, sıcak havadan bunalıp dereye giren 9 yaşındaki ikiz kardeşler Cengiz ve Bünyamin Tiryaki, boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Karlıova ilçesine bağlı Sermekaya köyünde meydana geldi. Sıcak havadan bunalıp, köy çıkışında bulunan dereye giren ikiz kardeşler Cengiz ve Bünyamin Tiryaki, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekiler, kardeşleri sudan çıkararak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz çocukların cenazesi, otopsi için Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bingöl\'de Dereye Giren İkiz Kardeşler Boğuldu
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bingöl'de Dereye Giren İkiz Kardeşler Boğuldu - Son Dakika
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