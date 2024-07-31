Bingöl\'de Dereye Giren İkiz Kardeşler Boğuldu

Yaşam

O kaçtı, polis kovaladı! Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine bağlı Serpmekaya köyünde, sıcak havadan bunalıp dereye giren 9 yaşındaki ikiz kardeşler Cengiz ve Bünyamin Tiryaki, boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Karlıova ilçesine bağlı Sermekaya köyünde meydana geldi. Sıcak havadan bunalıp, köy çıkışında bulunan dereye giren ikiz kardeşler Cengiz ve Bünyamin Tiryaki, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekiler, kardeşleri sudan çıkararak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz çocukların cenazesi, otopsi için Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.