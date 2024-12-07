Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü - Son Dakika
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Yaşam

Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü

Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü

Sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Kayla Gardner isimli bir kadın, erkek arkadaşının bahaneler uydurarak yanından ayrılmasından sonra tesadüfen gemi güvertesini gören kameralardan aldatıldığına şahit oldu.

07.12.2024 10:16
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Sevgilisiyle birlikte tatil yaptığı sırada tesadüfen aldatıldığını öğrenen Kayla Gardner isimli bir kadının o anlarına ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

TESADÜFEN KAMERAYA BAKTI, YIKILDI

Bir paylaşım sitesinde yayınlanan görüntüde Kayla Gardner isimli bir kadın, erkek arkadaşının yanından ayrılmasından sonra tesadüfen geminin güvertesini gören güvenlik kameranın kaydettiği görüntüyü görünce büyük bir şok yaşadı.

Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü

ERKEK ARKADAŞINI BAŞKA BİR KADINLA GÖRDÜ

Erkek arkadaşını başka bir kadınla samimi bir şekilde konuşurken gören Gardner, o anları kameradan gergin bir şekilde izledikten sonra büyük bir hışımla odadan çıkarak gitti.

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Son Dakika Yaşam Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mustafa Se:
    Hemen intikamını alalım bebişim ben hazırım. 22 29 Yanıtla
  • Ankara null:
    herseyden haberi varki kamera karşisina geciyor 6 4 Yanıtla
  • Emrah Gündüz:
    Haber kalitesi yerlerde yayınlıyacak başka haber bulamadınız sayfayı dolduruyorsunuz 8 1 Yanıtla
  • Dursun aydın:
    Boş haber yapmayın kardeşim 8 1 Yanıtla
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