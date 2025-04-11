Bolu nisan ayında beyaza büründü - Son Dakika
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Yaşam

Bolu nisan ayında beyaza büründü

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Nisan ayında Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı başladı. Gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, kentin birçok noktasını beyaz örtüyle kapladı. Sabah işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Kar kalınlığı yeşil alanlarda 10 santimetreyi buldu. Gün boyunca kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Bolulu vatandaşlar, yazlık kıyafetlerini çıkarmışken tekrar kışlık kıyafetlerini giydiler.

11.04.2025 14:36
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Bolu'da nisan ayında etkili olan kar yağışıyla kent merkezi ve ilçeler beyaza büründü.

Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kent merkezinde ve ilçelerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırarak kentin birçok noktasını beyaz örtüyle kapladı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Kentin işlek caddesi İzzet Baysal Caddesi'nde ve tarihi ilçe Mudurnu'da kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu. Kar yağışının gün boyunca devam etmesi tahmin ediliyor.

"Tam yazlıkları çıkarmışken kışlıkları yine giydik"

Nisan ayında kar yağmasına şaşırdığını söyleyen Necati Özmen, "Ben dededen toruna Boluluyum. Kar yağışına uzun yıllardır hasrettik, son birkaç senedir kar yağışı istediğimiz kadar olmuyordu. Bugün ise bize sürpriz yaptı. Tam yazlıkları çıkarmışken şimdi kışlıkları yine giydik. Biz de şaşkınız ama Allah'ın bereketi, güzel oldu. İnşallah kazasız belasız yaz mevsimine devam ederiz" dedi.

Bolu nisan ayında beyaza büründü
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Kaynak: İHA

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