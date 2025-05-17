Bir vatandaşın sosyal medyada paylaştığı ilginç olay kısa sürede gündem oldu. Mutfağa girdiği sırada düdüklü tencerenin patladığını belirten vatandaş, tencerenin kapağının tavana saplandığını öne sürdü. Yaşadığı şaşkınlığı paylaşmak isteyen kişi, olay yerinden bir fotoğraf karesi paylaşarak takipçilerine sundu.
Görüntü sosyal medyada hızla yayıldı ve çok sayıda yorum aldı. Kullanıcıların bir kısmı yaşanan olayı inandırıcı bulup benzer deneyimlerini aktarırken, bir kesim ise fotoğrafın kurgulanmış olabileceğini iddia etti. Özellikle kapağın tavana saplanma açısı ve çevreye herhangi bir yemek sıçramaması şüpheyle yaklaşanların temel gerekçeleri arasında yer aldı.
Son Dakika › Yaşam › Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)