Bu milletin vatan aşkını küçümsemeyin! Adana'dan gelen görüntü mest etti - Son Dakika
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Yaşam

Bu milletin vatan aşkını küçümsemeyin! Adana'dan gelen görüntü mest etti

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Bu milletin vatan aşkını küçümsemeyin! Adana\'dan gelen görüntü mest etti
31.05.2025 14:10
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Bu milletin vatan aşkını küçümsemeyin! Adana\'dan gelen görüntü mest etti
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Adana'da 60 yaşlarındaki bir dede, torununu sırtına alarak sağanak yağış altında okul bahçesinde İstiklal Marşı'nı dinledi. Bir öğretmen tarafından kaydedilen görüntü büyük beğeni topladı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde bir dedenin ıslanmaması için sırtına aldığı torunu ile sağanak altında İstiklal Marşı'nı dinlediği görüntü sosyal medyada beğeni topladı.

Karaisalı ilçesinde 60 yaşlarındaki bir dede, sırtında torunu ile ilkokuluna geldi. Okul bahçesinde gelindiğinde İstiklal Marşı okunmaya başlandı. Bir elinde şemsiye, sırtında torunu olan dede, İstiklal Marşı'nın sağanak altında bekleyerek dinledi. Bu anlar, bir öğretmen tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük beğeni topladı.

Sosyal Medya, Karaisalı, Gündem, Eğitim, Yaşam, Adana, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bu milletin vatan aşkını küçümsemeyin! Adana'dan gelen görüntü mest etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • R C G:
    yeni anayasayla bu cirkin görüntüler de son bulacak inşaallah. önemli olan islam ile nurlanmaktır. arapca ve Kürtçe resmi dile eklenmeli. Türk kelimesi yerine Türkiyeli denilmelidir. 62 438 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    BU ÜLKEYİ SURİYE' YAPMAYA ÇALIŞANLAR BU MİLLET GEREKENİ YAPACAKTIR BU ÜLKENİN ANA DİLİ TÜRKÇEDİR BU ÜLKENİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNÜ KULLANARAK OY ALMA ÇABALARI GELENİ GİDENİ ÜLKEYE ALARAK EN ÖNEMLİ SORUNUDUR AKP UNUTULMAMALI DIRKİ ANDIMIZI KALDIRARAK SİNSİ PLANLAR KURUP ÜLKEYİ BU HALE SOKMUŞTUR AKP İLK ÖNCE EKONOMİYİ DÜZELTME ÇABALARI OLMALI GÜNDEMİ DEGİSTİRMEMELİDİR 25 12
    jRd4ryMDQKEc2U6:
    Yallah Arabistan'a burası Türkiye ???? 20 9
  • Doğrucu zırto:
    İstiklal marşı ile vatan sevgisini ne alakası var.? İstiklal marşı devletin ve cumhuriyetin marşıdır ve asla benim marşm olamaz. Ama öbür yandan ben vatanseverim ve vatan için canımı veririm. bu vatan İslam coğrafyasıdır. 32 321 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    büyük bir hayranlıkla alkışlıyorum...dilerim o küçük çocukta el üstünde taşır... 288 7 Yanıtla
  • Taner Toraman:
    Çok sürmez istiklal marşını da kaldırırlar 56 94 Yanıtla
  • Ali Arat:
    burada ki görüntü güzel. ama öğretmen neden istiklal marşına uygun hareket etmiyor ? asıl soru bu olmalı ? 79 53 Yanıtla
    Süper Çocuk:
    Haberi okuduğumda benim de aklıma ilk bu geldi. Hoca okulda güvenlik kamerası var, sen önce görevini yapıp İstiklal Marşı'nı saygıyla oku ki öğrencilerin de senden örnek alsın! 7 1
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Bu milletin vatan aşkını küçümsemeyin! Adana'dan gelen görüntü mest etti - Son Dakika
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