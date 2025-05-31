Bu milletin vatan aşkını küçümsemeyin! Adana\'dan gelen görüntü mest etti

Doğrucu zırto:

İstiklal marşı ile vatan sevgisini ne alakası var.? İstiklal marşı devletin ve cumhuriyetin marşıdır ve asla benim marşm olamaz. Ama öbür yandan ben vatanseverim ve vatan için canımı veririm. bu vatan İslam coğrafyasıdır.