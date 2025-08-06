Bursa\'da Amatör Balıkçıdan Rekor Yayın Balığı

BURSA'da Çiçeközü Barajı'nda amatör balıkçı Nurettin Ergin'in otlatısan 160 santimetre boyunda 40 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.

Trabzon'dan İnegöl'e akraba ziyareti için gelen Nurettin Ergin, balık tutmak için Yenişehir'de bulunan Çiçeközü Barajı'na gitti. Gece saatlerinde olta atan Ergin, yayın balığı yakaladı. Ergin, oltasına takılan 40 kilogram ağırlığında, 160 santimetre uzunluğundaki yayın balığını güçlükle sudan çıkardı. Ergin, bu kadar büyük bir balıkla ilk kez karşılaştığını söyledi.