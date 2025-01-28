Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi - Son Dakika
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Yaşam

Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi

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Brezilya'da burnunu beğenmediği için bıçak altına yatan kadının son halini görenler ''Eskisi daha iyiydi'' demekten kendini alamıyor.

28.01.2025 17:31  Güncelleme: 17:38
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Brezilya'nın Natal bölgesinde yaşayan bir kadın, yaptırdığı burun estetiğiyle sosyal medyanın diline düştü. Birçok kullanıcı, estetik sonrası burnun eski haline göre daha kötü göründüğünü iddia ederek "Eskisi daha iyiydi. Estetik gerçekten de riskli bir tercih" şeklinde yorumlar yaptı.

UZMANLARINDA UYARI: İYİCE ARAŞTIRIN

Olayın ardından estetik cerrahlar, ameliyat öncesi ve sonrası süreçte detaylı araştırma yapılması gerektiğini vurguladı. Uzmanlar, estetik cerrahide doktor seçiminden ameliyatın gerçekleşeceği kliniğin koşullarına kadar birçok faktörün sonuç üzerinde etkili olduğunu belirtti. Bir estetik cerrah, "Her burun yapısı ve yüz şekli farklıdır. Hastalar genellikle kusursuz bir sonuç bekliyor, ancak bu beklentiler her zaman gerçekçi olmayabilir" açıklamasını yaptı.

İşte kadının yeni ve eski hali;

Burun estetiğinden sonraki hali şaşırttı! 'Eskisi daha iyiydi' yorumları yapılıyor
Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi

Brezilya, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • barış özcan:
    Şimdi bu kadın kim, ünlü mü, değilse ki değil niye taaa Brezilya dan haber oluyor. Kafada bir sürü soru? 56 7 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ablayı brezilyada görsem rizeli zannederim 43 5 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Domuz burnuna benzemiş. 31 6 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    insanlarda artik şükretmek kalmamıs heryerinde kusur ariyo 24 4 Yanıtla
    999999999:
    şükür dersi verene bak , ismi bile yabancı ahahah 4 3
  • Mustafa:
    yapacağınız habere. vizyon sıfır misyon yerlerde. 12 2 Yanıtla
  • Murat Çil:
    zamanla oturur yerine yeni ameliyat olmuş ama gerçekten biraz uzun küçültselermiş keşke biraz 9 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    ferhat eser e benziyor 6 4 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Bahçe kapısının anahtarı gibi olmuş 6 1 Yanıtla
  • murat2069:
    tilki burnu olmuş bu 5 2 Yanıtla
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