Çağla Savaş Toprağa Verildi

15.04.2026 18:12
Menenjit ön tanısıyla hayatını kaybeden Çağla Savaş için cenaze namazı kılındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Zonguldak'ta menenjit ön tanısı ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Çağla Savaş için ikindi vakti Karaelmas Akçabağlık Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, il protokolü üyeleri, Çağla'nın öğretmen ve arkadaşları ile ailesi katıldı. Çağla'nın babası Emrah, ağabeyi Çağrı ve aynı okulda 6'ncı sınıfa giden kardeşi Çağlar Savaş, taziyeleri kabul etti. Çağla'nın yakınları, tabutu başında gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Çağla Savaş'ın cenazesi, Kırat Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Menenjit, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic’ten, NATO’dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic'ten, NATO'dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali
Iğdır’da köyü kana bulayan kavga: 2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklu Iğdır'da köyü kana bulayan kavga: 2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklu
Andaman Denizi’nde Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu: 250 kayıp Andaman Denizi'nde Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu: 250 kayıp
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti
Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar
Galatasaray’ı ligde ’’eski dostları’’ üzüyor Galatasaray'ı ligde ''eski dostları'' üzüyor

19:15
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
18:49
Öğretmenlerden 3 günlük ’iş bırakma’ kararı
Öğretmenlerden 3 günlük 'iş bırakma' kararı
18:25
Kahramanmaraş’taki saldırıda terör bağlantısı var mı İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı
Kahramanmaraş'taki saldırıda terör bağlantısı var mı? İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı
18:15
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
17:35
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
16:40
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
