Çambaşı Yaylası Karla Kaplandı

Yaşam

ORDU'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası, gece yağan kar ile beyaza büründü. İki bin rakımlı yaylada etkili olan yağış, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam etti.

Çambaşı Yaylası, geceden itibaren yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada, kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi buldu. Kış turizminin önemli duraklarından olan yaylanın, mevsimin ilk kar yağışı ile kayak sezonu öncesinde de hareketlenmesi bekleniyor. 1700 rakımın üzerindeki bölgelerde kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı. 3 bin rakıma kadar etkili olan kar yağışı, Çambaşı'nı beyaza bürüdü. Meteorolojik verilere göre kar yağışının çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği öngörülüyor.

'ÇAMBAŞI GELİNLİĞİNİ GİYDİ'

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, "Beklediğimiz gibi kar yağışı dağlara yoğun olarak yağdı, Çambaşı yaylamız gelinliğini giydi. Bu bizim için çok önemli. Suya ihtiyacımız var ve kar, bereket demek. Belediye ekiplerimiz tüm hazırlıklarını tamamladı hem hava koşulları hem de esnafla ve ziyaretçilerle ilgili gerekli tedbirler alındı. Ekiplerimiz sahada ve şu an için herhangi bir sorun bulunmuyor" diye konuştu.