Çeşme'de her gece sular kesilecek - Son Dakika
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Yaşam

Çeşme'de her gece sular kesilecek

Çeşme\'de her gece sular kesilecek
23.07.2025 19:47
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İzmir'in Çeşme ilçesindeki Kutlu Aktaş Barajı'nda su seviyesinin yüzde 12'ye kadar düşmesinin ardından korkulan oldu. Barajdaki seviyenin sadece 10 günlük su ihtiyacını karşılayabileceği belirtilirken, cuma gününden itibaren gece saat 23.00 ve 06.00 arasında sular her gün kesilecek. Uygulama yeterli olmazsa gündüz saatlerinde de suların kesilmesi bekleniyor.

İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Çeşme'de, Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su seviyesinin ciddi oranda düşmesi nedeniyle önümüzdeki günlerde belirli saat aralıklarında su kesintileri uygulanacak.

BARAJDAKİ SU SEVİYESİ YÜZDE 12

Turistik ilçe olan Çeşme'nin su ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biri olan Kutlu Aktaş Barajı'nda, su seviyesi kritik seviyelere geriledi. Kurak geçen kış ve ilkbahar aylarının ardından yaz aylarında da yeterli yağışın alınamaması, barajdaki doluluk oranını ciddi şekilde etkiledi. Son verilere göre, barajda su seviyesi yüzde 12'ye kadar düştü.

SADECE 10 GÜNLÜK SU KALDI

Bu seviyenin, Çeşme'nin yalnızca yaklaşık 10 günlük su ihtiyacını karşılayabileceği belirtiliyor. Özellikle sıcak havaların etkisiyle su tüketiminin arttığı bu dönemde, barajdaki su kaybının daha da hızlanabileceği değerlendiriliyor. Yetkililer, mevcut suyun daha uzun süre yetecek şekilde kullanılabilmesi amacıyla bazı tedbirlerin devreye alınacağını belirtti.

HER GECE SULAR KESİLECEK

Bu kapsamda, ilk etapta gece saat 23.00 ile sabah 06.00 arasında su kesintisi uygulanması planlanıyor. Uygulamanın yeterli olmaması halinde ise kesintilerin gündüz saatlerine de kaydırılabileceği bildirildi. Alınan önlemlerin su tüketimini azaltarak kaynakların korunmasına katkı sağlaması bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi, yaşanan su sıkıntısına karşı koordineli bir şekilde harekete geçerken, vatandaşlara da su tasarrufu konusunda duyarlı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Kutlu Aktaş, İzmir, Çeşme, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çeşme'de her gece sular kesilecek - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • mustafa sagdic:
    cho nin suçucular gelmemiş daha foruma 1 3 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Chp demek yokluk susuzluk demekkkkkkk ankarada öyle 1 1 Yanıtla
  • Msp Online:
    Çankırı da başladı bile 1 aydır 1 0 Yanıtla
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