HATAY'da sıcaktan etkilenen dağ ceylanları tarlada tarımsal sulama amacıyla kurulan yağmurlama sistemiyle serinledi.
Kentte etkisini artıran sıcak hava, doğayı da etkiliyor. Kırıkhan ilçesinin kırsal kesiminde bulunan dağ ceylanları, tarımsal sulama amacıyla kurulan yağmurlama sisteminin altında serinlemeye çalıştı. Ceylanların serinlediği anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Haber-Kamera: : Alican GÜMÜŞ/HATAY,
Son Dakika › Yaşam › Ceylanlar Sıcak Havadaki Serinleme Yöntemlerini Buldu - Son Dakika
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