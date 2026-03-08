Cide'de Yalnız Yaşayan Adam Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Cide'de Yalnız Yaşayan Adam Düşerek Hayatını Kaybetti

Cide\'de Yalnız Yaşayan Adam Düşerek Hayatını Kaybetti
08.03.2026 02:59
Ahmet Avan, 4 gün evde mahsur kaldıktan sonra hastanede yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki Ahmet Avan, evinde fenalaşarak düştü. Kendisine 4 gün boyunca ulaşılamayan Avan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cide'ye bağlı Çandır Mahallesi Batlı köyünde yaşayan Ahmet Avan'dan bir süre haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek evine gitti. Eve giren yakınları Avan'ı yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Avan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Ahmet Avan'ın düşmesinin ardından uzun süre evde kaldığı ve bu nedenle hipotermi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Cide'de Yalnız Yaşayan Adam Düşerek Hayatını Kaybetti
