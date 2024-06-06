Çıldır Gölü, İlkbahar Mevsimi ile Göçmen Kuşların Akınına Uğradı - Son Dakika
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Yaşam

Çıldır Gölü, İlkbahar Mevsimi ile Göçmen Kuşların Akınına Uğradı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı suyu olan Çıldır Gölü, ilkbahar mevsimiyle birlikte göçmen kuşların akınına uğradı. Van Gölü martısı ve tepeli pelikan başta olmak üzere birçok kuş türü gölde yerleşti. Çıldır Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yüksel Kılıç, göle gelen kuşların farklı adalarda kendilerine yer belirlediğini ve hiçbirinin diğerinin bölgesine girmediğini belirtti.

06.06.2024 10:22
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ARDAHAN'daki Çıldır Gölü, ilkbahar mevsimi ile göçmen kuşların akınına uğradı. İrili, ufaklı 6 adası bulunan göl, Van Gölü martısı ve tepeli pelikan başta olmak üzere kaz, yeşilbaş ördek, angut, karabatak gibi kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı suyu Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olma özelliği taşıyan, deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü, ilkbahar mevsimi ile göçmen kuşlarla dolup, taştı. Kış aylarında oluşan kalın buz tabakasının çözüldüğü gölde, Van Gölü martısı ve tepeli pelikan başta olmak üzere kaz, yeşilbaş ördek, angut, karabatak gibi kuş türleri ilk kez görüldü.

'HİÇBİRİ DİĞERİNİN BÖLGESİNE GİRMİYOR'

Çıldır Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yüksel Kılıç, sıcak hava ile birlikte çeşitli kuş türlerinin gölü mesken tuttuğunu söyledi. Kuyucuk Gölü'nün kuruması ve Aktaş Gölü'ndeki trafik sesi nedeniyle kuşların Çıldır Gölü'ne geldiğini belirten Kılıç, "Şu anda tespit edilen 17 türde binlerce kuş, göle gelmiş durumda. 6 adacıkta her tür kendine bir yer belirlemiş ve hiçbiri diğerinin bölgesine girmiyor. 6-7 çeşit karabataktan tutun aynalı pelikan, tepeli pelikan, martı, ördek, angut, su tavuğu ve kaz gibi türler burayı mesken tutmuş durumda" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Çıldır Gölü, İlkbahar Mevsimi ile Göçmen Kuşların Akınına Uğradı - Son Dakika

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