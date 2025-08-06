Çocuklara Okuma Ödülü: Bisiklet!

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde Bahçelievler Mahallesinin muhtarı Cihat Ceylan (42), muhtarlık bünyesinde kurduğu 4 bin kitaplık kütüphaneden 10 kitap okuyan çocuğa hediye bisiklet kampanyası başlattı. Çocuklar kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.

Bahçelievler Muhtarı Cihat Ceylan, mahallenin ilk muhtarı olan Mehmet Karakaş'ın adını yaşatmak için muhtarlık bünyesinde 4 bin kitaplık kütüphane kurdu. Ceylan, yaz döneminde çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve sosyal medyadan uzaklaştırmak amacıyla 10 kitap okuyana hediye bisiklet kampanyası başlattı. Kütüphaneden 10 kitap okuyan çocuklara bisiklet haricinde oyuncak araba, ayakkabı gibi hediyeler de verdi. Çocuklar tarafından çok fazla ilgi gören projede hediye edilen bisikletler ise muhtarlık tarafından başlatılan 'Askıda Bisiklet' projesinde hayırseverler tarafından verilip yenilenen bisikletlerden oluştu.

'HEDİYE BAHANE, YETER Kİ OKUSUNLAR'

8 yıllık muhtar Cihat Ceylan, muhtarlığın ilk kurucusunun Mehmet Karakaş öğretmen olduğunu söyleyerek, "Onun adını yaşatalım istedik. Kütüphanenin adını 'Mehmet Karakaş Mahalle Kütüphanesi' koyduk. Tabii çocukların ilgisini artırmak amaçlı kitap okuyan, özet çıkartıp getiren çocuklarımıza çeşitli hediyeler veriyoruz. Bu vesileyle uzun yıllardır kitap kurtlarımız çoğalarak gidiyor. Yani hediye bahane. Çocuklarımız 1 kitap okusun, 10 kitap okusun, 2 sayfa kitap okusun yeter ki okusunlar istiyoruz. Bilgi dağarcıkları gelişsin, hayal dünyaları çoğalsın, büyüsün. Biz de buna katkı olabilirsek ne mutlu" dedi.

'TEKNOLOJİ HEDİYE ETMİYORUZ'

Kütüphaneden 10 kitap okuyup, özet çıkartıp anlatan çocuklara çeşitli hediyeler verdiklerini söyleyen Ceylan, "Bisiklet veriyoruz, oyuncaklar veriyoruz, yine kitap hediye ediyoruz. Yeri geliyor ayakkabı hediye ediyoruz. Teknoloji hediye etmemeye çalışıyoruz. Teknoloji haricinde çocukları mutlu edebilecek kimine misket hediye ediyoruz mesela. Geleneksel çocuk oyunları da oynatıyoruz burada. Kimine oyuncak araba hediye ediyoruz, kumandalı araba hediye ediyoruz. Çocukları mutlu edebilecek her türlü hediye bizde mevcut. Çocuklar da mutlu oluyorlar biz daha çok mutlu oluyoruz. Bizim askıda bisiklet kampanyamız var, uzun yıllardır devam eden. Yaz aylarında çocukları büyümüş, kömürlükte atıl durumda olan bisikletleri vatandaşlarımızdan biz topluyoruz, bakımını yaptırıyoruz. Onları da çocuklarımıza hediye ediyoruz. Bu hediyeyi de kitapla birleştirdik, daha anlamlı olsun istedik" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,