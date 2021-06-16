Çocuğunuza değerler ve ahlak eğitimi verirken dikkat etmeniz gerekenler

Ahlak, en basit tanımıyla çocukluk çağından yetişkinliğe uzanan süreçte bireyin, doğru ile yanlışı kendi iradesini kullanarak birbirinden ayırt etmesidir. Bunun çocuğa kazandırılması sürecine de "ahlak eğitimi" deniliyor. Yapılan araştırmalar, çocuklarda ahlak eğitiminin 6-12 yaş aralığında verilmesi gerektiğini gösteriyor. Çünkü bu yaş aralığından sonraki dönemde çocuğunuz için dış dünya ile yoğun bir etkileşim ve iletişim süreci başlıyor. Dış dünyaya açılan oğlunuz veya kızınız, arkadaşlık ilişkileri kuruyor, topluma karışıyor ve kendisini bir birey olarak görmeye ve bunu kanıtlamaya çalışıyor. Ebeveynler için de haliyle o meşhur 'ergenlik dönemi' denen zorlu süreç başlıyor. Bu zorlu süreci en sağlıklı şekilde geçirebilmeniz için Uzman Klinik Psikolog Saadet Aybeniz Yıldırım'ın siz ebeveynlere önemli tavsiyeleri var .
1) AİLE İÇİNDE FİKİR BİRLİĞİNİ SAĞLAYIN
Uzman Klinik Psikolog Yıldırım'a göre , çocuğunuzun zihninde soru ve cevapların birbirini tamamlaması hayati önemde. "Çocuklar, zihinlerinde soyut kavramların oluşmasıyla sorgulamaya, bununla birlikte kavramlar ve ahlaki değerler hakkında sorular sormaya başlıyor. Tekrarlayıcı soruların birçok kez cevaplanmasıyla birlikte farklı soruların ortaya çıkacağı bir döngü kaçınılmazdır. Anne ve babalar, bu soruları çoğu kez doğru şekilde cevapladıklarından emin olamadıklarında ise endişe duyuyorlar." Bunun en aza indirilmesi ise aile içindeki fikir birliğinin sağlanması ve bunun çocuğunuza en net biçimde yansıtılması ile mümkün.
2) ÇOCUĞUNUZU ALLAH İLE KORKUTMAYIN
"Yaptığın her şeyi Allah görüyor", "Günahlarının omuzlarındaki melekler yazıyor", "Günah işlersen cehennemde yanarsın" ve daha niceleri. Pek çocuğunuz bu sözlere aşina olmalısınız değil mi? Fakat baskı ile kurulan bu yöntem oldukça sağlıksız. Uzman Psikolog Saadet Yıldırım, bu söylemlerin yanlış olduğunu belirterek bu tarz söylemlerin çocuklarda yoğun bir korkuya neden olup, çocukların ahlaki değerlere karşı bir yakınlık oluşturmakta güçlük çekmesine sebep olduğunu söylüyor.
3) ÇOCUĞUNUZA ÖRNEK BİR ROL MODEL OLUN
Çocukluk çağları bir anlamda taklit ile öğrenmenin en yoğun olduğu yaşlardır. Yani çocuğunuz sizin 'söylemlerinizden' ziyade 'eylemlerinize' odaklanır. Uzman Psikolog Saadet Yıldırım da "Çocuklar ebeveynlerinden gördükleri olumlu ve olumsuz tüm davranışları yapma eğiliminde olurlar. Bu yüzden sadece öğretmenlerle değil, ailesinin de eğitimde etkili olduğu unutulmamalıdır" diyor.
4) ÇOCUĞUNUZUN FİKİRLERİNİ ÖNEMSEYİN
Özellikle de kalabalık ortamlara girdiğimizde pek çoğumuz çocukluğumuzda mutlaka duymuşuzdur. "Sen sus, çocuklar her şeye karışmaz" Halbuki bu söylem oldukça sağlıksız. Uzman Klinik Psikolog Saadet Yıldırım da bunun oldukça yanlış bir söylem olduğunu belirtiyor ve şöyle diyor: "Ergenlik dönemindeki bireylerin görüşlerine ve düşüncelerine saygı duyulması ve katı bir görüşün benimsenmemiş olması, birey olma yolundaki çocuğun daha iyi anlaşılmasına olanak sağlıyor. Anlaşıldığının ve kendisine saygı duyulduğunun farkına varan birey için süreç daha rahat bir şekilde devam ediyor."
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