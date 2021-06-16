Çocuğunuza değerler ve ahlak eğitimi verirken dikkat etmeniz gerekenler - Son Dakika
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Yaşam

Çocuğunuza değerler ve ahlak eğitimi verirken dikkat etmeniz gerekenler

Çocuğunuza değerler ve ahlak eğitimi verirken dikkat etmeniz gerekenler

Hemen her ebeveynin çocukları için en büyük hayali, çocuklarının okul hayatı boyunca başarılı olmasıdır. Türkçe, Matematik, Fen hepsini çok iyi bilsin, sınıfın en çalışkanı o olsun isteriz değil mi? Fakat okul başarısından daha önemli bir şey var ki çocuğunuz bunu okulda değil, ebeveynlerinden öğreniyor. Yani aslında dünyaya gelen her çocuğun doğduğu yuva onun ilk okulu, anne ve babası ise onun ilk öğretmeni diyebiliriz.

16.06.2021 08:28  Güncelleme: 13:21
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Ahlak, en basit tanımıyla çocukluk çağından yetişkinliğe uzanan süreçte bireyin, doğru ile yanlışı kendi iradesini kullanarak birbirinden ayırt etmesidir. Bunun çocuğa kazandırılması sürecine de "ahlak eğitimi" deniliyor. Yapılan araştırmalar, çocuklarda ahlak eğitiminin 6-12 yaş aralığında verilmesi gerektiğini gösteriyor. Çünkü bu yaş aralığından sonraki dönemde çocuğunuz için dış dünya ile yoğun bir etkileşim ve iletişim süreci başlıyor. Dış dünyaya açılan oğlunuz veya kızınız, arkadaşlık ilişkileri kuruyor, topluma karışıyor ve kendisini bir birey olarak görmeye ve bunu kanıtlamaya çalışıyor. Ebeveynler için de haliyle o meşhur 'ergenlik dönemi' denen zorlu süreç başlıyor. Bu zorlu süreci en sağlıklı şekilde geçirebilmeniz için Uzman Klinik Psikolog Saadet Aybeniz Yıldırım'ın siz ebeveynlere önemli tavsiyeleri var .

Çocuklarda değerler ve ahlak eğimi nasıl verilmeli?

1) AİLE İÇİNDE FİKİR BİRLİĞİNİ SAĞLAYIN

Uzman Klinik Psikolog Yıldırım'a göre , çocuğunuzun zihninde soru ve cevapların birbirini tamamlaması hayati önemde. "Çocuklar, zihinlerinde soyut kavramların oluşmasıyla sorgulamaya, bununla birlikte kavramlar ve ahlaki değerler hakkında sorular sormaya başlıyor. Tekrarlayıcı soruların birçok kez cevaplanmasıyla birlikte farklı soruların ortaya çıkacağı bir döngü kaçınılmazdır. Anne ve babalar, bu soruları çoğu kez doğru şekilde cevapladıklarından emin olamadıklarında ise endişe duyuyorlar." Bunun en aza indirilmesi ise aile içindeki fikir birliğinin sağlanması ve bunun çocuğunuza en net biçimde yansıtılması ile mümkün.

Çocuklarda değerler ve ahlak eğimi nasıl verilmeli?

2) ÇOCUĞUNUZU ALLAH İLE KORKUTMAYIN

"Yaptığın her şeyi Allah görüyor", "Günahlarının omuzlarındaki melekler yazıyor", "Günah işlersen cehennemde yanarsın" ve daha niceleri. Pek çocuğunuz bu sözlere aşina olmalısınız değil mi? Fakat baskı ile kurulan bu yöntem oldukça sağlıksız. Uzman Psikolog Saadet Yıldırım, bu söylemlerin yanlış olduğunu belirterek bu tarz söylemlerin çocuklarda yoğun bir korkuya neden olup, çocukların ahlaki değerlere karşı bir yakınlık oluşturmakta güçlük çekmesine sebep olduğunu söylüyor.

Çocuklarda değerler ve ahlak eğimi nasıl verilmeli?

3) ÇOCUĞUNUZA ÖRNEK BİR ROL MODEL OLUN

Çocukluk çağları bir anlamda taklit ile öğrenmenin en yoğun olduğu yaşlardır. Yani çocuğunuz sizin 'söylemlerinizden' ziyade 'eylemlerinize' odaklanır. Uzman Psikolog Saadet Yıldırım da "Çocuklar ebeveynlerinden gördükleri olumlu ve olumsuz tüm davranışları yapma eğiliminde olurlar. Bu yüzden sadece öğretmenlerle değil, ailesinin de eğitimde etkili olduğu unutulmamalıdır" diyor.

Çocuklarda değerler ve ahlak eğimi nasıl verilmeli?

4) ÇOCUĞUNUZUN FİKİRLERİNİ ÖNEMSEYİN

Özellikle de kalabalık ortamlara girdiğimizde pek çoğumuz çocukluğumuzda mutlaka duymuşuzdur. "Sen sus, çocuklar her şeye karışmaz" Halbuki bu söylem oldukça sağlıksız. Uzman Klinik Psikolog Saadet Yıldırım da bunun oldukça yanlış bir söylem olduğunu belirtiyor ve şöyle diyor: "Ergenlik dönemindeki bireylerin görüşlerine ve düşüncelerine saygı duyulması ve katı bir görüşün benimsenmemiş olması, birey olma yolundaki çocuğun daha iyi anlaşılmasına olanak sağlıyor. Anlaşıldığının ve kendisine saygı duyulduğunun farkına varan birey için süreç daha rahat bir şekilde devam ediyor."

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