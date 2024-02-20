Cübbeli Ahmet Hoca'dan Feyza Altun'a sert tepki: Allah onu cehenneme soksun - Son Dakika
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Yaşam

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Feyza Altun'a sert tepki: Allah onu cehenneme soksun

Sosyal medya hesabından şeriat ile ilgili küfürlü paylaşım yapan Feyza Altun'a bir tepki de Cübbeli Ahmet Hoca'dan geldi. Cübbeli, konuyla ilgili açıklamasında "Allah da onu cehennemine soksun" ifadelerine yer verdi.

20.02.2024 10:55  Güncelleme: 11:07
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Şeriat karşıtı bir paylaşım yaptıktan sonra hakkında soruşturma başlatılan ve ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan avukat Feyza Altun'a tepki gösterenlerden biri de Cübbeli Ahmet Hoca oldu.

"ALLAH DA ONU CEHENNEMİNE SOKSUN"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cübbeli Ahmet Hoca, "Feyza Altun tutuklansın" etiketiyle "Allah da onu cehennemine soksun" ifadelerine yer verdi.

"SOKMA TABİRİYLE SÖVDÜĞÜ İÇİN..."

Feyza Altun'a ettiği bedduadan sonra gelen yorumlara cevap olarak bir paylaşım daha yapan Cübbeli, "Bana 'niye Feyza'ya cehenneme sokma bedduası yaptın, hidayet duası yapamaz mıydın?' diyenlere derim ki; o bizim şeriatımıza ve dinimize 'sokma' tabiriyle sövdüğü için ben de ona 'Allah onu cehenneme soksun' diye beddua ettim" dedi.

İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın o paylaşımı;

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Feyza Altun'a sert tepki: Allah onu cehenneme soksun
Cübbeli Ahmet Hoca\'dan Feyza Altun\'a sert tepki: Allah onu cehenneme soksun

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Son Dakika Yaşam Cübbeli Ahmet Hoca'dan Feyza Altun'a sert tepki: Allah onu cehenneme soksun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • eyup yamak: Cehenneme soksun hafif olmuş. Cehennemin dibine soksun daha uygun olur.. 343 307 Yanıtla
  • Gokhan Turan: Konu bulamıyordun. Sanada malzeme çıktı Cübbeli. 262 241 Yanıtla
  • Murat Celik: Yüce Allah senide nereye sokacağını bir söylese 294 156 Yanıtla
  • Alper: Herkes gündemde yer almak için birşeyler söylüyor. Şeriat isteyenler İran’a veya Afganistan’a gidebilirler. 228 201 Yanıtla
  • hüseyin şen: yani allahın gücüne gitmesin ama dünya malına tapanlardan biri olduğu için bence ilk cehenneme girecek olanlardan biri bu şahıs ve bunun gibi düşünen zihniyetlerdir çünkü bunlar dindar değil din satıcısı 228 106
  • Özgür Kiday: Bu adamın videoları yokmuydu ya ? 222 95 Yanıtla
  • Davut Turan: Videolar sahte çıktı 57 124
  • Mesut Yıldız: Video denince kim uzman daha iyi bilirsin sen ch.. 70 46
  • SERDAR AYDEMİR: Sana da bir malzeme çıkaracam. 49 18
  • Şbn Şbn: Bura bizim atalarımızın yadigarı senin gibilerin sonradan gelmelerin değil sen git HOLLANDA da yaşa çağdaşça 27 21
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