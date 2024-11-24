Cübbeli Ahmet Hoca bir televizyon kanalında canlı olarak yayınlanan programda yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Programı takip eden bir izleyicinin X üzerinden gönderdiği "Icardi tövbe etse kabul olur mu?" sorusuna yanıt veren Cübbeli Ahmet Hoca "Neyin tövbesini edecek? Icardi Müslüman olsa sıfır günahsız olur. İslam geçmişi keser" dedi.
Cübbeli Ahmet şöyle devam etti "Şu an günah yazılmıyor ki zaten imansız. İmansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek."
Son Dakika › Yaşam › Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek - Son Dakika
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