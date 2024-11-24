Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek - Son Dakika
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Yaşam

Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek

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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı canlı yayında bir izleyicinin yönelttiği "Icardi tövbe etse kabul olur mu?" sorusuna "Neyin tövbesini edecek? Icardi Müslüman olsa sıfır günahsız olur. İslam geçmişi keser. Şu an günah yazılmıyor ki zaten imansız. İmansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek" yanıtını verdi.

24.11.2024 15:42
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Cübbeli Ahmet Hoca bir televizyon kanalında canlı olarak yayınlanan programda yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"NEYİN TÖVBESİNİ EDECEK?"

Programı takip eden bir izleyicinin X üzerinden gönderdiği "Icardi tövbe etse kabul olur mu?" sorusuna yanıt veren Cübbeli Ahmet Hoca "Neyin tövbesini edecek? Icardi Müslüman olsa sıfır günahsız olur. İslam geçmişi keser" dedi.

"ŞU AN GÜNAH YAZILMIYOR Kİ ZATEN İMANSIZ"

Cübbeli Ahmet şöyle devam etti "Şu an günah yazılmıyor ki zaten imansız. İmansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek."

Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek

Cübbeli Ahmet Hoca, Ahmet Mahmut Ünlü, 3-sayfa, Yaşam, Dini, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Mustafa sinan Gercek:
    Sana mı kaldı ? Kimin nereye gideceği ? Önce kendine öğüt ver onu yola getir , gözlerin bir adım ötesini görmüyor, körleri neyinle yola getirme sevdasındasın? 96 146 Yanıtla
  • ismail çelik:
    Yani bu bütün imansızlar için geçerli 154 39 Yanıtla
  • Vatan Sever:
    Artık öyle ileri gittilerki Kimin cennete kimin cehenneme gideceğine bile bunlar karar veriyor bu düpedüz ALLAH a şirk koşmaktır, Ben ikardinin yerinde olsam milyonluk tazminat davası açarım bunlara diycemde camide toplanan bağışlar zaten bunlara akıyor onuda halka ödetirler. 84 106 Yanıtla
  • Murat:
    cahil hafifler Cübbeli Ahmet hak ne ise onu diyor.!!! İslam dini üzerine bir satır yazı okumayan insanlar gelmiş adama laf ediyor.!! 110 61 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    onu allah bilir haca sen bilemezsin 74 65 Yanıtla
  • MUSAB KURT:
    doğru söze ne hacet! 67 44 Yanıtla
  • Cemil Ören:
    Allah iman nasip etsin inşallah 98 9 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Sen boşver milleti kendini düşün s 400 Mercedes’i nasıl aldın oturduğun villayı nasıl aldın iman eksiğin var ebedi cehennem seni bekliyor 67 39 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    ula jetsiki ile gezen cübbeli hoca sanki cennet kapıları sonuna kadar açıkmı herkesin dini kendine sanamı kaldı 49 32 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    KİMSE İBADETİNE GÜVENMESİN ALLAH BAĞIŞLAR ALLAH CEZA VERİR KİMSENİN HADDİ DEYİL CEHENNEMLİKLERİ SÖYLEMEK 49 17 Yanıtla
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