Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek

Yaşam

Al-Nassr yapılan taklifi en sonunda kabul etti

Cübbeli Ahmet Hoca bir televizyon kanalında canlı olarak yayınlanan programda yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"NEYİN TÖVBESİNİ EDECEK?"

Programı takip eden bir izleyicinin X üzerinden gönderdiği "Icardi tövbe etse kabul olur mu?" sorusuna yanıt veren Cübbeli Ahmet Hoca "Neyin tövbesini edecek? Icardi Müslüman olsa sıfır günahsız olur. İslam geçmişi keser" dedi.

"ŞU AN GÜNAH YAZILMIYOR Kİ ZATEN İMANSIZ"

Cübbeli Ahmet şöyle devam etti "Şu an günah yazılmıyor ki zaten imansız. İmansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek."