Depremde yıkılan cami minaresi leyleklerin yuvası oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Depremde yıkılan cami minaresi leyleklerin yuvası oldu

Depremde yıkılan cami minaresi leyleklerin yuvası oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Yesemek Camisi'nin minaresinin alemi yıkıldı. Leylekler ise alem yerine yuva yaparak mahallenin sembolü haline geldi. Minarenin onarımı için leyleklerin göç etmesi bekleniyor.

02.06.2024 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan cami minaresinin alemi, leyleklerin yuvası oldu. Cami İmamı Ömer Güneş, depremden sonra leyleklerin minareye yuva yaptığını belirterek "Minarenin alemi depremde yıkıldı ve leyleklerin yuvası oldu. Leylekler göç ettikten sonra takacağız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerden İslahiye ilçesine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Yesemek Mahallesi'ndeki Yesemek Camisi'nin minaresinin üstündeki alem yıkıldı. Geçen yıl ilkbaharla kentte gelmeye başlayan leylekler caminin alemi üzerine yuva yaptı. Görenlerin bol bol fotoğraf çektirdiği minarenin, mahallenin sembolü haline geldiğini ifade eden Yesemek Camisi İmamı Ömer Güneş, "Yaklaşık 2 yıldır burada görev yapmaktayım. 6 Şubat 2023 depremlerinde minaremizin alemi taşlarıyla birlikte düştü. Aynı yıl düşen alemin yeri leyleklerin yuvası oldu. Geçen yıl sonunda göç eden leylekler bu yıl tekrar yuvasına döndü. İki yıldır mahallemize gelen leyleklere Yesemek Açık Hava Müzesi'ndeki tarihten dolayı 'Hitit' ismini verdik. Bunlar artık mahallemizin sembolü oldular. Minarenin onarımı için de leyleklerin göç etmesini bekleyeceğiz" diye konuştu.

Mahalle sakini Cemal Güner ise minaredeki leylek yuvasının ziyaretçiler tarafından ilgi gördüğünü söyledi.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Gaziantep, İslahiye, Cami, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Depremde yıkılan cami minaresi leyleklerin yuvası oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:09 Irak ve Suriye’de 16 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'de 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:17 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi
10:35 Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS’ye son anda yetişti Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
10:27 Facia kamerada İstanbul Küçükçekmece’deki 3 katlı bina böyle çöktü Facia kamerada! İstanbul Küçükçekmece'deki 3 katlı bina böyle çöktü
09:00 Küçükçekmece’de bina çöktü 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti Küçükçekmece'de bina çöktü! 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti
12:26 Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
12:18 Fenerbahçe’de tarihi gün Jose Mourinho için geri sayım başladı Fenerbahçe'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı
09:58 Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı
09:45 Pazar sabahı korkunç olay İstanbul’da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi
09:38 Alman polisi Mehmet’i arıyor Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı
08:41 AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor
08:26 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu
08:00 Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor
04:25 Meksika’da bir belediye başkan adayı daha öldürüldü Meksika'da bir belediye başkan adayı daha öldürüldü
00:46 Ankara’da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı Ankara'da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 12:36:55. #1.12#
SON DAKİKA: Depremde yıkılan cami minaresi leyleklerin yuvası oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement