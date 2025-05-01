Dünyanın En Yaşlı Kadını: Ethel Caterham

İNGİLTERE'de yaşayan Ethel Caterham, Guinness Dünya Rekorları tarafından 'dünyanın en yaşlı kadını' ve 'yaşayan en yaşlı insan' ünvanlarını kazandı.

İngiltere'nin Surrey kentinde yaşayan Ethel Caterham, 115 yaşında 'dünyanın en yaşlı kadını' ve 'yaşayan en yaşlı insan' ünvanlarını kazandı. Brezilyalı Inah Canabarro Lucas'ın hayatını kaybetmesinin ardından bu ünvanları devralan Ethel, son 12 yılda bu ünvana ulaşan en genç kişi oldu.