Ediz Hun yaşadığı zor günleri ilk kez açıkladı: Beş kanser hücresi tespit edildi - Son Dakika
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Yaşam

Ediz Hun yaşadığı zor günleri ilk kez açıkladı: Beş kanser hücresi tespit edildi

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Yeşilçam'ın emektar ismi Ediz Hun, sekiz ay önce yaşadığı sağlık sorunları ve iyileşme süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Kabızlık şikâyetinin ardından yaptırdığı kolonoskopi sonucu kanser hücreleri tespit edilen Hun, ''Kemoterapi gördüm, şu an iyiyim. Kabızlık çeken herkese kolonoskopi yaptırmayı tavsiye ediyorum'' dedi. Hun ayrıca yaptığı konuşmada vasiyetini de açıkladı.

14.04.2025 11:21  Güncelleme: 11:30
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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ediz Hun, geçtiğimiz aylarda geçirdiği sağlık sorunları ve geleceğe dair düşünceleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sekiz ay önce kolonoskopi yaptırdığını ve kanser hücresi tespit edilgini belirten emektar isim yaşadığı sağlık problemini şu şekilde anlattı, "Şimdi iyiyim. Aradan 8 ay geçti. Kemoterapi falan oldum. 21 hücrede 5 tane kanser hücresi çıktı. Kabızlık yaşıyorsanız hemen doktora gidin. İnce bağırsak sorunu çıktı. İkinci, üçüncü derece arasında. Çok şükür hepsi gitti. Biyokimyacı olarak söylüyorum kabızlık çekiyorsanız kolonoskopi yaptırın" dedi.

VASİYETİNİ DUYURDU

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ediz Hun, aynı zamanda kitaplara olan sevgisiyle biliniyor. Eşi Berna Hun ile kitaplarının geleceği hakkında konuştuğunu belirten oyuncu, vasiyetini şu sözlerle açıkladı: "Geçen eşim Berna'ya söyledim. Bana bir şey olursa bunları ya Alman ya da Avusturya Lisesi'ne vermemiz lâzım. Hangi kitaplar olduğunu yazacağım, gidip sunacağım. Almanca, İngilizce, Norveçce kitaplar var. Bende neden kalacak ki. Yeni nesiller, onları okur. Bilgi paylaşıldıkça güzeldir" sözleriyle dile getirdi.

Ediz Hun yaşadığı zor günleri ilk kez açıkladı: Beş kanser hücresi tespit edildi
Ediz Hun yaşadığı zor günleri ilk kez açıkladı: Beş kanser hücresi tespit edildi
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Son Dakika Yaşam Ediz Hun yaşadığı zor günleri ilk kez açıkladı: Beş kanser hücresi tespit edildi - Son Dakika

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