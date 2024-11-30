Engelliler için Erişilebilir Ulaşım İçin Bisiklet Korteji Düzenlendi

Yaşam

İZMİR'de, Eşpedal Derneği üyeleri, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kapsamında engelliler için erişilebilir ulaşıma dikkat çekmek amacıyla kortej yapıp, bisiklet turu attı.

Eşpedal Derneği üyesi bisiklet tutkunları, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' için kortej düzenledi. Engelliler için erişilebilirlik ayrıca temiz çevre ve ulaşım, spor ve sosyal haklara dikkat çekmek isteyen topluluk, bugün saat 10.30'da Karşıyaka Anayasa Meydanında bir araya geldi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Eşpedal Derneği üyesi Tamer Titiz, engelli bireylerin ulaşımda yaşadığı sıkıntılara değip çözüm önerilerini anlattı.

Açıklamanın ardından bisikletlerine binen topluluk, kortej yaparak Balçova'daki Kent Ormanı'na pedal çevirdi.

Haber: Kadir ÖZEN/ İZMİR,