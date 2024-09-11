Erbaa'da Yabancı Dil Kafe Açıldı - Son Dakika
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Yaşam

Erbaa'da Yabancı Dil Kafe Açıldı

Erbaa\'da Yabancı Dil Kafe Açıldı

TOKAT'ın Erbaa ilçe belediyesi tarafından kurulan Yabancı Dil Akademi Kafe'de İngilizcesini geliştirmek isteyenler, eğlenceli aktivitelerle pratik yaparak yabancı dillerini geliştiriyor.

11.09.2024 13:55
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TOKAT'ın Erbaa ilçe belediyesi tarafından kurulan Yabancı Dil Akademi Kafe'de İngilizcesini geliştirmek isteyenler, eğlenceli aktivitelerle pratik yaparak yabancı dillerini geliştiriyor.

Erbaa Belediyesi tarafından 10 ay önce kurulan Yabancı Dil Akademi Kafe'de İngilizcesini geliştirmek isteyenler için etkinlikler düzenleniyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Sağlık Yönetimi eğitimi alan Nijeryalı Faruqat Olamide Bakare'nin de İngilizce pratiği yapmak isteyenlere yardım ettiği kafede çaylar, kahveler ise ücretsiz veriliyor. Tek şartın İngilizce sipariş olduğu kafeye gelenler akıcı şekilde İngilizce konuşabilmek için oyunlar oynayarak pratik yapıyor. Yabancı Dil Akademi Kafe'yi İngilizceyi akıcı şekilde konuşmak isteyenler için kurduklarını belirten Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl "Burada şu niyetle yola çıktık. Erbaa'daki çocuklarımızı, gençlerimizi yetişkinlerimizi fark etmiyor kim olursa olsun Erbaa'da İngilizce konuşabilecekleri bir ortam sağlayalım niyetiyle bir çalışma başlatmıştık. Orta Karadeniz'in ortasında bir kulüpte buluşarak insanlar İngilizcesini geliştiriyor. Burada çok güzel misafirlerimiz var. İngilizce öğretmenliği okuyanlar var. Hemşirelik okuyan var. Hastanemizde çalışan bir doktorumuz var. Burada İngilizcesini geliştirmek isteyen herkese kapımız açık. Ben bu çalışmanın da ete kemiğe bürünüp burada vücut bulduğu için de ayrıca mutluyum. İngilizce konuşmak isteyen bütün insanlarımızı da biz Erbaa'ya davet ediyoruz. Yabancı dil akademimize muhabbete, sohbete, çay içmeye pasta yemeye davet ediyoruz. Tek bir şartımız var siparişlerinizi İngilizce vermek zorundasınız" dedi.

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/TOKAT-DHA

Kaynak: DHA

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