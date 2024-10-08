ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde fındık bahçesindeki su kuyusuna düşen kediyi itfaiye ekibi kurtardı.
Ereğli ilçesine bağlı Çiğdemli köyünde kullanılmayan su kuyusuna kedi düştü. Köylüler sesini duydukları kediyi kuyudan çıkarmaya çalıştı. Kediyi kurtaramayınca köylüler, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, 9 metre derinliğindeki kuyuya merdivenle inip kediyi çıkardı.
Son Dakika › Yaşam › Ereğli'de Kediyi İtfaiye Kurtardı - Son Dakika
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