Erzurum’da 60 Çift 05.05.2025 Tarihinde Nikahlandı - Son Dakika
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Yaşam

Erzurum’da 60 Çift 05.05.2025 Tarihinde Nikahlandı

Erzurum’da 60 Çift 05.05.2025 Tarihinde Nikahlandı

Erzurum'da 60 çift, 05.05.2025'te resmi nikah kıydırarak Aile Yılı'nı kutladı. Çiftlere mutluluk dilendi.

05.05.2025 17:01
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ERZURUM'da 60 çift, '05.05.2025' tarihinde resmi nikah kıydırdı. Bir çiftin nikah şahitliğini yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, "2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi vesilesiyle böyle anlamlı bir günde çiftlerimizin yanında olmak bizim için büyük mutluluk" dedi.

Takvimde dikkat çekici ve kolay hatırlanabilir tarihlerden olan 5 Mayıs'ta nikah kıydırmak isteyen çok sayıda çift, aylar öncesinden randevu aldıkları nikah salonlarında sıraya girdi. Erzurum merkez ile merkez ilçeler Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde 60 çift, 05.05.2025 günü nikah masasına oturdu. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Yakutiye Belediyesi ile ortak etkinliğe imza attı. Mavi-beyaz balonlarla süslenen nikah salonunda fotoğraf çekimi için de özel bir alan oluşturuldu. Mesainin başlamasıyla Yakutiye Belediyesi'nin nikah salonuna gelen çiftler, nikah memurunun sorularına 'Evet' dedi. Nikahları kıyılan bir çiftin şahitliğini yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, "Aile, toplumun temel taşıdır. 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi vesilesiyle böyle anlamlı bir günde çiftlerimizin yanında olmak bizim için büyük mutluluk. Bu özel tarihlerde hayatlarını birleştiren çiftlerimize ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Erzurum'un kültürel yapısına ve aile değerlerine uygun böylesi güzel organizasyonların artarak devam etmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Bu arada 05.05.2025 günü mesai saatleri içerisinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi 25, Yakutiye Belediyesi 25, Palandöken Belediyesi 6, Aziziye Belediyesi ise 4 nikah törenine ev sahipliği yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Erzurum’da 60 Çift 05.05.2025 Tarihinde Nikahlandı - Son Dakika

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