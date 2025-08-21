Ethel Caterham 116 Yaşında

DÜNYANIN en yaşlı insanı Ethel Caterham, 116'ncı yaşını kutladı.
Dünyanın en yaşlı insanı ünvanını taşıyan İngiliz Ethel Caterham, 116'ncı yaşına girdi. İngiltere'nin Surrey bölgesinde bir bakımevinde yaşayan Caterham, doğum gününü ailesiyle kutladı. Bakım evi, "Ethel ile ailesi, bu yıl 116'ncı doğum gününü kutlarken gösterilen ilgi ve nazik mesajlar için minnettar" açıklamasında bulundu.
Caterham'ın röportaj vermeyeceği vurgulanarak, tek istisnanın Kral 3'üncü Charles olabileceği belirtildi.
