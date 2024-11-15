Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı - Son Dakika
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Yaşam

Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı

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Türkiye'de deprem riski haritasında 4. derece bölgesinde yer alan ve fay olmayan Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Rize'deki depremin nasıl olduğu sorusu sorulurken Prof. Dr. Naci Görür'den konuyla ilgili açıklama geldi. Görür, "Depremin güneyde Artvin-Bayburt arasından geçen doğrulu atımlı fayın etkisi ile oluşmuş KD-GB uzanımlı eğim atımlı faylar nedeni ile oluştuğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

15.11.2024 14:02
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.02'de merkez üssü Rize'nin Hemşin ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Türkiye'de deprem haritasında en az riskli iller 4. ve 5. derece deprem bölgelerinde yer alıyor. 4. derece bölgesinde bulunan Rize'de deprem olması şaşkınlıkla karşılandı. Rize'deki depremin nasıl olduğu sorusu sorulurken konuyla ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

NACİ GÖRÜR: BÖLGEDE FAY GÖZÜKMÜYOR

Görür, Rize depremiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Çamlıhemşin-Şenköy/Rize'de 4,8 deprem. Bölgede fay gözükmüyor. Depremin güneyde Artvin- Bayburt arasından geçen doğrulu atımlı fayın etkisi ile oluşmuş KD-GB uzanımlı eğim atımlı faylar nedeni ile oluştuğunu düşünüyorum. Sevgiyle"

Fay hattı bulunmayan Rize\'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı

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Son Dakika Yaşam Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • UğuR DURAN:
    Şükür yok, Namaz yok, Hoşgörü Yok. Ne bekliyordunuz? Fay hattına bağlamayın herşeyi. Rab'bim ne dilerse o olur!!! 134 11 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    milleti korkutup durma naci bey zaten millet zor durumda iyice kafayı yiyecekler 41 16 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    Adam üzerine düşeni yapıyo.. keşke yetkililer ders alsa da daha büyük hadiselerde can kayıpları yaşanmasa.. ama milletin canı kimin umrunda.. 25 11 Yanıtla
  • salihb:
    Yer küre kendini Kıyamete hazırlıyor. 27 4 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Galyana getiriyor 14 13 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Yeraltına atom bombası atıyorlar deprem oluyor 4 10 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Kim diyor rizede fay hatti yok acin bakin son mta haritasina guncellenen daha bundan haberiniz yok. Sahilden iceri dogru dikine uzanan orta buyuklukde 6 ya kadar deprem uretebilecek fay var rizede haritaya gore.kaplica olan her yerden fay gecer rize ayderde mevcut zaten 6 4 Yanıtla
  • ismail seçkin:
    Yeni kitap için malzeme çıktı. İyi ekmek yedi bu işten. Birazda diğer hocaları çıkarın. Onlarda nasiplensin. 2 3 Yanıtla
  • selçuk çelik:
    fay hatttıymış.sebeblere takılmayın.fay hattının hareketine değil.Fay hattını harekete geçiren sonsuz kudrete bakın. 3 0 Yanıtla
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