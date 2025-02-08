Ferdi Tayfur\'un LÖSEV\'e bağışladığı 8 villa "Şirinler Köyü" olacak

Yaşam

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı. Tayfur, yıllarca edindiği servetinin önemli bir kısmını bağışladı.

MİRASININ BİR KISMINI VAKIFLARA BAĞIŞLADI

Sanatçı, Yalova ve İstanbul'daki taşınmazlarının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışladı. Marmaris Beldibi'ndeki iki daire ve İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir daire Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan sekiz villa LÖSEV'e, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise TSK'ya bırakıldı.

Ferdi Tayfur'un diğer mal varlıklarının ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a miras olarak bıraktı. Sanatçının, Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını bıraktığı, beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını ise Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı öğrenildi.

İKİ ÇOCUĞUNUN İSMİ YOKTU

Ferdi Tayfur'un vasiyetinde bir tek kızı Tuğçe Tayfur ve kendisine böbreğini veren büyük oğlu Timur Turanbayburt yoktu. Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt'un avukatı, vasiyete itiraz ettiklerini ve TSK, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV'e bağışlanan mal varlıkları hariç tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanmasını talep ettiklerini açıkladı.

8 VİLLA "ŞİRİNLER KÖYÜ" OLACAK

Tayfur'un LÖSEV'e bağışladığı Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan 8 villanın ise akıbeti belli oldu. Nefes Gazetesi'nde yer alan habere göre; orman içerisinde yan yana bulunan 8 villadan çocuklar için "Şirinler Köyü" kurulacak. LÖSEV Başkanı Üstün Ezer, "Orman içindeki her evde 7-8 çocuk olacak şekilde 50'yi aşkın çocuk moral bulacak." dedi.