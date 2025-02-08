Ferdi Tayfur'un LÖSEV'e bağışladığı 8 villa "Şirinler Köyü" olacak - Son Dakika
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Yaşam

Ferdi Tayfur'un LÖSEV'e bağışladığı 8 villa "Şirinler Köyü" olacak

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Hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un LÖSEV'e bağışladığı Çınarcık'taki 8 villanın akıbeti belli oldu. LÖSEV Başkanı Üstün Ezer, lösemili çocukların moral bulması için bağışlanan villalardan "Şirinler Köyü" kurulacağını duyurdu.

08.02.2025 16:08  Güncelleme: 16:39
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Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı. Tayfur, yıllarca edindiği servetinin önemli bir kısmını bağışladı.

MİRASININ BİR KISMINI VAKIFLARA BAĞIŞLADI

Sanatçı, Yalova ve İstanbul'daki taşınmazlarının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışladı. Marmaris Beldibi'ndeki iki daire ve İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir daire Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan sekiz villa LÖSEV'e, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise TSK'ya bırakıldı.

Ferdi Tayfur'un diğer mal varlıklarının ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a miras olarak bıraktı. Sanatçının, Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını bıraktığı, beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını ise Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı öğrenildi.

İKİ ÇOCUĞUNUN İSMİ YOKTU

Ferdi Tayfur'un vasiyetinde bir tek kızı Tuğçe Tayfur ve kendisine böbreğini veren büyük oğlu Timur Turanbayburt yoktu. Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt'un avukatı, vasiyete itiraz ettiklerini ve TSK, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV'e bağışlanan mal varlıkları hariç tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanmasını talep ettiklerini açıkladı.

8 VİLLA "ŞİRİNLER KÖYÜ" OLACAK

Tayfur'un LÖSEV'e bağışladığı Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan 8 villanın ise akıbeti belli oldu. Nefes Gazetesi'nde yer alan habere göre; orman içerisinde yan yana bulunan 8 villadan çocuklar için "Şirinler Köyü" kurulacak. LÖSEV Başkanı Üstün Ezer, "Orman içindeki her evde 7-8 çocuk olacak şekilde 50'yi aşkın çocuk moral bulacak." dedi.

Ferdi Tayfur\'un LÖSEV\'e bağışladığı 8 villa "Şirinler Köyü" olacak

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Son Dakika Yaşam Ferdi Tayfur'un LÖSEV'e bağışladığı 8 villa 'Şirinler Köyü' olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Çelikk:
    Ferdi Tayfur Delikanlı Adam Olarak Vefat Etti Allah rahmet eylesin 110 5 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Adam gibi adammış. Hayırlı yerlere bağıştan bulunmuş kızı Tuğçe’ye miras bırakmamakla isabetli bir karar almış yalınız böbreğini veren oğluna hiç bir şey bırakmaması düşündürücü ve haksızlık olmuş. Ona da mutlaka bir şeyler bırakmış olması gerekirdi. Allah’a rahmet eylesin mekanı cennet olsun. En güzel bağışı da LÖSEMİ çocuklara bağışlaması olmuş. 83 2 Yanıtla
  • Adem Averi:
    Ferdi Tayfur kendisine böbreğini veren oğlu timur'a mal bırakmamış fakat onun 3 tane çocuğu mirasdan pay almış. Demekki bir bildiği vardı. 59 4 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Ferdi Tayfur gibi başka sanatcı çıkmaz...Seyfi DURSUNOĞLU HARİÇ.. 58 5 Yanıtla
  • murat2069:
    mekanı cennet olsun belki bagışlamayla en hayırlı işi yapmış hayırsız evlatlara mal bırakmamış 39 1 Yanıtla
  • Ahmet Yıldız:
    bu Ferdi tayfur'a hayrandım daha da çok hayran oldum. Orhanciydim eskiden. helal olsun 32 0 Yanıtla
  • oktay sayar:
    tedbir konur ,eşitliğe uymamış 6 19 Yanıtla
  • Hasan Koç:
    allah gani gani rahmet eylesi ferdi babaya o onun hesabını sağken yapmıştır 23 0 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    iki yil icerisinde birileri hile hirda bu villalari üzerine gecirir . 17 4 Yanıtla
  • Tamerseda Velioğlu:
    elveda mutluluklar. elveda kral... 20 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ferdi Tayfur'un LÖSEV'e bağışladığı 8 villa "Şirinler Köyü" olacak - Son Dakika
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