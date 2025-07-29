Fethiye\'de Havuzda Fenalaşan Adam Hayatını Kaybetti

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kaldığı villanın havuzunda yüzerken fenalaşan Barış Sunman (36), götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.

İsviçre'den bir süre önce tatil için Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen evli, 1 çocuk babası Barış Sunman, gece saatlerinde serinlemek için kuzenleriyle kaldığı Foça Mahallesi 1107 Sokak'taki villanın havuzuna girdi. İddiaya göre, havuzda yüzüp şakalaştıkları sırada Sunman, aniden rahatsızlanıp, suda çırpınmaya başladı. Kuzenlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Sunman, kurtarılamadı. Barış Sunman'ın cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Çok su yuttuğu belirlenen ve kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Sunman'ın ölümü, yakınlarını yasa boğdu. Barış Sunman'ın kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.