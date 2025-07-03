Fotoğrafçıdan kızının düğünü için sıra dışı davetiye

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 35 yıldır fotoğrafçılık yapan Sadri Uysal, kızının 12-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek düğün davetiyeleri için 4 ay önceden hazırlıklara başladı.

DAVETLİNİN İSMİ YAZMAK YERİNE FOTOĞRAFINI YAPIŞTIRDI

Meslek hayatı boyunca müşteri için çektiği fotoğrafları tek tek arşivden çıkaran Uysal, düğün davetiyesi zarfının üzerine davet edilecek misafirin ismini yazmak yerine fotoğrafını yapıştırdı. Fotoğraflarını bulamadığı tanıdıklarının fotoğraflarını ise sosyal medyadan temin etti.

"SIRA DIŞI BİR DAVETİYE OLMASINI İSTEDİM"

Yıllardır yaptığı mesleğinin avantajını düğün davetiyesine yansıttığını belirten Sadri Uysal, "Menteşe ilçesinde 35 yıldır fotoğrafçılık yapıyorum. Kızım Selin'in düğün davetiyesi için sıra dışı bir davetiye olmasını istedim ve aklıma müşterilerimin arşivimde olan fotoğraflarını davetiye zarfının üzerine yapıştırmak geldi. Muğla'da ilk defa böyle davetiye tasarladım. Davetiye bıraktığım dostlarım zarfı görünce çok şaşırıyorlar. İlginç davetiye olması nedeniyle çok olumlu tepkiler aldım" dedi.