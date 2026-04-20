TEKİRDAĞ'da Ganos Dağı'nda ormana yerleştirilen fotokapana karaca, kurt ve porsuk görüntüleri yansıdı.
Tekirdağ'da hayvanseverler tarafından yaban hayatını izlemek amacıyla Ganos Dağı'nda ormana kurulan fotokapan, bölgedeki biyolojik çeşitliliği bir kez daha ortaya koydu. Kameraya yansıyan görüntülerde karacaların ormanda sakin adımlarla ilerlediği, kurtların bölgedeki varlığını sürdürdüğü ve porsukların gece saatlerinde hareket halinde olduğu anlar dikkat çekti.
Son Dakika › Yaşam › Ganos Dağı'ndaki Yaban Hayat Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?