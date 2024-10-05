Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 25. Mezuniyet Buluşması - Son Dakika
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Yaşam

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 25. Mezuniyet Buluşması

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 25. Mezuniyet Buluşması

1999 yılı mezunları, Gazi Üniversitesi'nde 25. yıl için bir araya gelerek nostalji yaşadı.

05.10.2024 15:39
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ANKARA'da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 1999 yılı mezunları, mezuniyetlerinin 25'inci yılında üniversitede bir araya geldi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki buluşmaya yaklaşık 50 eski mezun katıldı. Beş yılda bir gerçekleşen 1999 mezunlarının buluşmasına, o dönem fakültede görev yapan akademisyenler de katıldı. Çoğu çeşitli hastanelerde görevini sürdüren, bazıları da emekli olan mezunlar, konferans salonundaki buluşmada ekrana yansıtılan üniversite dönemine ait eski fotoğraflarla nostalji yaşadıklarını ifade etti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan ve aynı zamanda Bilkent Şehir Hastanesi Nükleer Tıp Kliniği Direktörü olan Prof. Dr. Elif Özdemir, birbirlerine ve fakültelerine olan özlemlerinden dolayı bu şekilde buluşmalar yaptıklarını söyledi. Özdemir, yurt dışına giden hekimlere ilişkin ise "Burada hizmet etmekten mutluyum, bunu tercih ettim. Yurt dışına giden çok kıymetli arkadaşlarımız da var, onlar da oldukları yerlerde iyi pozisyonlardalar. Bizden sonraki kuşakta yurt dışına gitme isteği doğmuş durumda" dedi.

Emekli olan Prof. Dr. Ruhi Çakır ise "Ben Türkiye sevdalısıyım. Türkiye'yi insanıyla, doğasıyla ve toprağıyla her yönüyle seviyorum. Ölünceye kadar biz buradayız" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Taha AYHAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: DHA

Gazi Üniversitesi, Ankara, Eğitim, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 25. Mezuniyet Buluşması - Son Dakika

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