Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı - Son Dakika
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Yaşam

Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Gidilecek gibi değil! Çeşme\'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Havaların ısınması ve yaz tatilinin başlamasının ardından tatilcilerin gözde yerlerinden Çeşme'de fiyatlar yine gündem oldu. Bir plajda tuvalet ücretinin 100 TL olması vatandaşları isyan ettirdi.

11.05.2025 15:13
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Yazın gelmesiyle dolap taşan Çeşme, lahmacum fiyatı, şezlong ücreti sonrası bu kez de yüksek tuvalet fiyatıyla gündeme geldi. Tatilde nüfus yoğunluğunun tavan yaptığı İzmir'in gözde ilçesinde paylaşılan bir fotoğraf karesi sosyal medyada çok konuşuldu.

Twitter'da yapılan bir paylaşıma göre Çeşme'de tuvalet ücreti 100 lira oldu. Söz konusu paylaşımda "Tuvalete gidilecek gibi değil!" ifadeleri yer aldı.

Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Ekonomi, Turizm, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Aykut Kalkan:
    ülkede sıcmak bile pahalı bee 87 2 Yanıtla
  • Kayra D723:
    Git denize sal diyor sonrası hastalık 45 2 Yanıtla
  • Bahattin Karakaş:
    Canım ülkem benim artık dünyanın en pahalı ülkesi oldu yakışır 39 2 Yanıtla
  • Atalay k:
    Belediye uyuyor mu. Kendi açsın makul fiyata 37 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Orası tuvalet değildir :) 32 4 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    şenerşen lütfen yetiş ağaya beleş de 35 0 Yanıtla
  • enteresan:
    dünyanın en pahalı ülkesi norveçte daha uygun, ortalama 50 TL ye norveçte siciyorsun. toplu olarak norvece gidip sicmak lazım. belki o zaman indirim yaparlar 26 2 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    belediyelerin CHP'nin elinde olduğunu unutmayalım neden karışsınlar nede olsa vergisi var 15 10 Yanıtla
  • k K:
    saraydaki abi bu konuya el atman gerek yoksa milet cesmenin sokaklarina sicar. 15 3 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Özürdilerim Almanya' da en pahalı 1 Euro yani şuan 43,57,- TL yapıyor. 15 1 Yanıtla
  • gizemlevent6:
    yaziklar olsun bunu yapana ac gozlu karaktersiz 14 0 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    sıcarız böyle işe. desene poh kokusundan geçilmeyecek kimse tuvalete gitmez artık 11 0 Yanıtla
  • tolga altun:
    ordakiler altın yumurtluyor 8 0 Yanıtla
  • İshak Klein:
    mümessili recep.. adam mısın lan sen 2 4 Yanıtla
  • T. Süleyman Dip:
    dinimizde böyle birşey yok!insanların hacetini gidermesi temel ihtiyaçtır, yüzmek sünnettir, (kadın erkek ayrı tabiki) bu ayrı konu.. 6 0 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Almanya'da en pahalı 20 TL 3 2 Yanıtla
  • Sezai Öztürk:
    rahmetli Kemal Sunal geldi aklima aga beles 4 0 Yanıtla
  • Asil280721&:
    100 TL vereceğime altıma sıçarım öyle gezerim daha iyi 4 0 Yanıtla
  • ahmet3353:
    İzmir de denetim yokmu nerde zabıtalar nerde belediye 2 1 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    nereden nereye diyen reise sormak lazım 3 0 Yanıtla
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