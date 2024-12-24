Girdiği binanın zilini gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika
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Yaşam

Girdiği binanın zilini gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi

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Ankara'da bir vatandaş, girdiği binanın zilindeki tuhaflığı fark edince o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede viral olan videonun altına ''Bir mühendislik harikası daha'' şeklinde yorumlar yapıldı.

24.12.2024 10:01
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Ankara'da içeri girmek istediği binanın zilini arayan bir vatandaş, kapının girişindeki tuhaflığı fark edince ortaya ilginç görüntüler çıktı. O anları kayda alan vatandaşın videosu kısa sürede viral oldu.

Görüntünün altına "Hesap kitap hak getire", "Cidden çok saçma", "Yurdum insanı", "Balkonu olmayan evde balkon kapısı gördük buna şaşıramam", "Mühendislik harikası" şeklinde yorumlar yapıldı.

Girdiği binanın zilini gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi

Güncel, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Girdiği binanın zilini gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Tolga Akdemir:
    Muhtemelen cam çerçeve yeni yapılmış daha üzerinde kağıtları duruyo.Zilide alacaklardır içeri.Ne tuhafligi saçmalığı.Sirf beğeni alacam diye de herşeyi video'ya çekmeyin. 7 0 Yanıtla
  • Yuksel Kaya:
    saçma bir video 2 0 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    zil binanın eski zili kapıda yeni yaplmıs muhtemel mal bunu ceken aslında 2 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Bu genelde inşaat aşamasında oluyor, sebebi işlerin sırası ile yapılmaması veya ustanın zamanında gelmemesi ile alakalı, çünkü bir ekip diğer ekibi beklemez ve işini yapar. Hal böyle olunca bu sıkıntılar oluyor. 1 1 Yanıtla
  • Rasim b:
    buna mühendislik harikası yorumu yapan arkadaşın kafasını yaşamak isterdim arkadaş yeni yapılmış belliki bantları üzerinde ama goy goyunu yapacak psylaşacak prim kasacakya 2 0 Yanıtla
  • Bülent Gökçe:
    kapalı bölüm sonradan yapılmış.ne saçmalamış ama 2 0 Yanıtla
  • Reis Rs:
    o iş öyle değil adamlar sonradan dış kapıyı çevirip cam koymuşlar zili hesap etmeyen arkadaş bina yönetimi...usta da ses çıkarmamış işini yapıp gitmiş ben parama bakarım demiş projesiz işler... 0 0 Yanıtla
  • Ali Sarıcıoğlu:
    iş olsun diye çekme kardeşim yeni yapılmış belli İnsanlığa bir ağaç kadar faydan yok anca boş beleş eleştiri yap 0 0 Yanıtla
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