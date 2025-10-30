Görüntü Türkiye\'den! Gökyüzünden örümcek ağı yağdı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde havada ince beyaz ipliksi yapılar uçuştu. Vatandaşlar, gökyüzünde parlayan ipliksi yapıları merakla izlerken, ilçede kısa süre etkili olan bu doğa olayı ise şaşırttı.

ÖRÜMCEKLERİN GÖÇ YÖNTEMİ

Havada uçuşan bu ipliklerin örümceklerin göç etme yöntemi olan 'balonlaşma' davranışından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Uzmanlara göre örümcekler, rüzgârın da etkisiyle ürettikleri ipek lifleriyle farklı bölgelere taşınıyor ve bu durum özellikle sıcaklığın yüksek, rüzgârın hafif olduğu sonbahar günlerinde sıkça görülüyor.