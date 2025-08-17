Gölcük Tabiat Parkı'na Ziyaretçi Akını

BOLU'da doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkına akın eden ziyaretçiler göl kenarında piknik yapıp eşsiz manzaranın tadını çıkardılar.

Çam ormanlarıyla çevrili ve yemyeşil doğasıyla yerli ve yabancı tatilcilerin ilgisini çeken Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Sabah saatlerinden itibaren tabiat parkına gelenler nedeniyle otoparklar ve göl kenarındaki masalar tamamen doldu. Jandarma ekipleri de göl kenarında devriye atarak vatandaşları ateş ve mangal yakmanın yasak olduğu konusunda uyardı.

Göl içerisinde rengarenk açan nilüfer çiçekleri ve yeşilin her tonunu barındıran tabiat parkında eşsiz manzaralar oluşturdu. Ziyaretçilerde göl kenarında ve iskelede bol bol fotoğraf çekti.

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU