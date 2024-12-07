Gönüllülerden Engellilere Destek: Atıklardan Kedi Evi Yapıldı - Son Dakika
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Yaşam

Gönüllülerden Engellilere Destek: Atıklardan Kedi Evi Yapıldı

Gönüllülerden Engellilere Destek: Atıklardan Kedi Evi Yapıldı

Iğdır'da gönüllü üniversite öğrencileri ve engelli bireyler, 'Sıfır Atıkla Gülümseyen Patiler' projesi kapsamında atık malzemelerden kedi evleri üretti. Proje, sıfır atık bilinci oluşturarak özel gereksinimli bireylerin üretim yeteneklerini geliştirmeyi amaçladı.

07.12.2024 10:17  Güncelleme: 10:19
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IĞDIR'da gönüllü üniversite öğrencileri ile engelli bireyler, atık malzemeleri kedi evine dönüştürdü. 'Sıfır Atıkla Gülümseyen Patiler' projesi kapsamında atık malzemelerden tasarlanan kedi evleri, Iğdır Tenzile Erdoğan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin bahçesine yerleştirildi.

Iğdır'da sıfır atık bilincini oluşturmak ve engellilerin üretim kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Yıldırım ile Tenzile Erdoğan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğretmeni Hacer Gültekin tarafından 'Sıfır Atıkla Gülümseyen Patiler' projesi hayata geçirildi. Projeye gönüllü öğrenciler de destek verdi. Öğrenciler, plastik kasa, pet şişe, damacana ve ahşap malzemelerin yanı sıra evlerden atık kıyafet topladı. Iğdır Üniversitesi'nin ahşap atölyesinde ustaların yardım ettiği öğrenciler kedi evleri yaparken, engelliler ise kıyafetlerden minder ve kedi evini sıcak tutacak koruyucu ürünler dikti. Hazırlanan kedi evleri, Tenzile Erdoğan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirildi.

'ÖĞRENCİLERİN TOPLUMSAL DUYARLILIĞININ GELİŞMESİNE YOL AÇTI'

Doç. Dr. Sait Yıldırım, "Çalışmada birçok kazanım elde ettik. Atık maddelerin geri dönüşümü ile sıfır atık bilinci oluşmasına katkı sağladık. Ayrıca özel gereksinimli bireylerin üretim kabiliyetlerinin gelişmesine yardımcı olduk. Bu süreçte engelli bireylerin hayvanlar ile teması ile terapötik fayda oluştu. Benzer şekilde bitkiler ve kuş evleri ile hayvanların ve doğanın iyileştirici gücünden özel gereksinimli bireylerimizin faydalanmasını önceledik. Bu süreç, öğrencilerin de toplumsal duyarlılığının gelişmesine yol açtı. Projenin onlarda oluşan sahiplik ve sorumluluk duygusunun, kendi yaşamları, alışkanlıkları ve günlük pratiklerinde kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz. Yapmış olduğumuz kedi evleri ile ilgilenen özel gereksinimli bireylerin öz saygı, sorumluluk ve iyi oluş süreçleri de ilerleyen dönemlerde takip edilerek projenin bilimsel etkisi de ölçülecektir" dedi.

'OLDUKÇA GURUR VERİCİ'

Projenin ortaklarından el sanatları öğretmeni Hacer Gültekin, özel gereksinimli bireylerin el sanatları ve diğer alanlarda önemli kabiliyetleri olduğunu, ürettikleri ile ortaya koymaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bugün bu proje ile özel gereksinimli bireylerin elinden kurumumuz bahçesinde bulunan kediler için ev yapıyor olmamız oldukça gurur verici. Ayrıca üniversitemiz ile birlikte bu süreci gerçekleştirmek ve öğrencilerimizle birlikte üretmek, bizim için çok kıymetli" diye konuştu.

BİTKİLERİN İYİLEŞTİRİCİ ÖZELLİĞİ BULUNUYOR

Projeye atık maddelerden saksılar yaparak destek veren Dr. Öğretim Üyesi Belkıs Muca Yiğit ise "Biz de proje içerisinde atık maddelerden saksılar yaparak özel gereksinimli bireylerin bitkiler ve toprakla ilgilenmelerinin önemine değinmek istedik. Terapötik açıdan bitkilerin iyileştirici özelliği bulunmaktadır. Bu iyileştirici yönü atık maddelerden yaparak sıfır atık bilincine katkı sağlamak istedik" dedi. Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma da bu tür girişimlerin özel gereksinimli bireylere yönelik toplumsal sorumluluğun ve çevre bilincinin sosyal refah açısından önemli olduğunu belirtti.

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Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Kültür Sanat, Iğdır, Çevre, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Gönüllülerden Engellilere Destek: Atıklardan Kedi Evi Yapıldı - Son Dakika

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