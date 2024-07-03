Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti

Yaşam

24 yaşındaki Mariandree Cárdenas, evde çalışırken boğazının kapanması ve nefes alamaması sonucu ölümle burun buruna geldi. Yüzü uyuşmuş ve konuşamaz hale gelmişti. Neyse ki, fiziksel hareket kabiliyetini kaybetmeden önce annesi ve kardeşine yardım mesajı göndermeyi başardı. Onlar geldiğinde Mariandree baygındı.

Astım geçmişi olduğu bilinen Mariandree, Guatemala'da hastaneye kaldırıldı ve doktorlar tarafından entübe edildi. Grafik tasarımcı Mariandree, "Son duyduğum şey bir hemşire ya da doktorun 'Veda etti' dediğiydi. Bir anda Dünya'dan ayrılıp başka bir yerde buldum kendimi." dedi.

TANRI İLE KONUŞTUM

Mariandree, bu noktada Tanrı ile tanıştığını iddia ediyor. " Güneş, ay veya yıldız olmayan, ışıkla dolu bir yerdeydim. Tanrı'nın önünde oturuyordum. Onun Tanrı olduğunu biliyordum çünkü en büyük ışık oydu. Yüzünü göremiyordum ama gülümsediğini biliyordum." dedi.

Tanrı'nın kendisine geri dönmesi gerektiğini söylediğini belirten Mariandree, "Nereye ve neden geri dönmem gerektiğini anlamıyordum. Tanrı, 'Aşk için' geri dönmem gerektiğini söyledi." dedi.

AŞK İÇİN GERİ DÖNDÜM

Mariandree, cennette geçirdiği üç saatin Dünya'da üç gün olduğunu belirtti. Bir gün sonra gerekli dinlenme ve bakım ile eve dönebildi. Mariandree, şimdi tamamen iyileşmiş durumda ve hala Tanrı ile tanıştığına inanıyor. "Bu bir sanrı değildi, Tanrı bana ölümden sonra ne olduğunu göstermek istedi." dedi.