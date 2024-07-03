Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti - Son Dakika
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Yaşam

Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti

Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti

24 yaşındaki Mariandree Cárdenas, ölüm döşeğinde üç saat boyunca Tanrı ile birlikte olduğunu ve ona ahiret hayatını gösterdiğini iddia ediyor. Astım krizinden sonra komaya giren Mariandree, Tanrı'nın kendisine geri dönmesi gerektiğini söylediğini belirtti. Şimdi tamamen iyileşen Mariandree, yaşadıklarının gerçek olduğuna inanıyor.

03.07.2024 10:49
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24 yaşındaki Mariandree Cárdenas, evde çalışırken boğazının kapanması ve nefes alamaması sonucu ölümle burun buruna geldi. Yüzü uyuşmuş ve konuşamaz hale gelmişti. Neyse ki, fiziksel hareket kabiliyetini kaybetmeden önce annesi ve kardeşine yardım mesajı göndermeyi başardı. Onlar geldiğinde Mariandree baygındı.

Astım geçmişi olduğu bilinen Mariandree, Guatemala'da hastaneye kaldırıldı ve doktorlar tarafından entübe edildi. Grafik tasarımcı Mariandree, "Son duyduğum şey bir hemşire ya da doktorun 'Veda etti' dediğiydi. Bir anda Dünya'dan ayrılıp başka bir yerde buldum kendimi." dedi.

TANRI İLE KONUŞTUM

Mariandree, bu noktada Tanrı ile tanıştığını iddia ediyor. " Güneş, ay veya yıldız olmayan, ışıkla dolu bir yerdeydim. Tanrı'nın önünde oturuyordum. Onun Tanrı olduğunu biliyordum çünkü en büyük ışık oydu. Yüzünü göremiyordum ama gülümsediğini biliyordum." dedi.

Tanrı'nın kendisine geri dönmesi gerektiğini söylediğini belirten Mariandree, "Nereye ve neden geri dönmem gerektiğini anlamıyordum. Tanrı, 'Aşk için' geri dönmem gerektiğini söyledi." dedi.

AŞK İÇİN GERİ DÖNDÜM

Mariandree, cennette geçirdiği üç saatin Dünya'da üç gün olduğunu belirtti. Bir gün sonra gerekli dinlenme ve bakım ile eve dönebildi. Mariandree, şimdi tamamen iyileşmiş durumda ve hala Tanrı ile tanıştığına inanıyor. "Bu bir sanrı değildi, Tanrı bana ölümden sonra ne olduğunu göstermek istedi." dedi.

Guatemala'da 24 yaşındaki bir kadın, üç saat öldüğünü ve Tanrı ile konuştuktan sonra geri geldiğini iddia etti
Guatemala'da 24 yaşındaki bir kadın, üç saat öldüğünü ve Tanrı ile konuştuktan sonra geri geldiğini iddia etti
Guatemala'da 24 yaşındaki bir kadın, üç saat öldüğünü ve Tanrı ile konuştuktan sonra geri geldiğini iddia etti
Guatemala'da 24 yaşındaki bir kadın, üç saat öldüğünü ve Tanrı ile konuştuktan sonra geri geldiğini iddia etti

Guatemala, Astım, Koma, Dini, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser: tanrıya şükürler olsun tanrının kerameti bitmez 5 15 Yanıtla
  • Murat Sert: La ilahe illallah muhammeden resulullah 19 0 Yanıtla
  • Kemal Demir: Normalde müslüman olup namaza başlaması lazım. Zihninde uydurduğu şey. Hayalgücü diyelim. 6 5 Yanıtla
  • Şefik Bugur: acaba nkonustu 3 2 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Aşk için geri döndüm dediğin adam aldatmasa seni. Bu mantıktan bakarsan aşk için tanrıyı reddetmiş oluyorsun. 1 0 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov: o rüya canım benim bende yoğun bakımda gaipten seslerle konusmustum 20 sene önce. 1 0 Yanıtla
  • Burak Erdem: e sonuç ne müslüman olmuş mu 0 0 Yanıtla
  • Onur Kaygısız: He İsa hatta kendisi 0 0 Yanıtla

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