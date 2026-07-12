Hizan'da Sincaplar Doğaseverleri Çekiyor - Son Dakika
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Hizan'da Sincaplar Doğaseverleri Çekiyor

Hizan\'da Sincaplar Doğaseverleri Çekiyor
12.07.2026 10:44
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Bitlis'in Hizan ilçesi, doğal zenginlikleri ve sincaplarıyla doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

BİTLİS'in Hizan ilçesi, sahip olduğu zengin biyolojik çeşitliliği, geniş ormanı, gür akarsuları ve doğal yaşamıyla doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Fındık ve ceviz bahçeleriyle öne çıkan ilçede, sincaplar ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği canlılar arasında yer alıyor.

Hizan ilçesinin farklı noktalarında ağaç dalı, yol kenarı ve tarım alanlarının çevresinde, doğal ortamlarında gözlemlenebilen sincaplar, bölgeye gelen doğa tutkunlarına ve fotoğraf meraklılarına eşsiz görüntüler sunuyor. Birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapan ilçe, sahip olduğu doğal zenginliklerle her mevsim ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

'SİNCAPLAR, BESİN SIKINTISI ÇEKMİYOR"

Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve doğa gözlemcisi Doç. Dr. Cihan Önen, Hizan'ın yaban hayatı açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. İlçenin geniş ormanları ve zengin su kaynaklarıyla birçok canlı türüne uygun yaşam alanı sunduğunu belirten Doç. Dr. Önen, "İlçede fındık ve ceviz yetiştiriciliği de yapılıyor. Bu doğal zenginlik birçok canlı için uygun yaşam alanı oluşturuyor. Bunların başında sincaplar geliyor. Hizan'da yürürken yol kenarlarında, ağaçlarda ve tarım alanlarının çevresinde bu sevimli canlıları görmek mümkün. Fındık ve ceviz bahçelerinin bolluğu sayesinde besin sıkıntısı çekmeyen sincaplar, Hizan'ı adeta bir güvenli liman olarak görüyor. Bu yönüyle ilçe, doğaseverler ve doğa fotoğrafçıları için de ilgi çekici bir yer haline geliyor" dedi.

Doğal güzellikleri, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla öne çıkan Hizan, özellikle doğa yürüyüşü yapmak, yaban hayatını gözlemlemek ve doğal yaşamı fotoğraflamak isteyenlerin yeni gözde rotaları arasında yer alıyor.

Kaynak: DHA

Bitlis, Turizm, Hizan, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Hizan'da Sincaplar Doğaseverleri Çekiyor - Son Dakika

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